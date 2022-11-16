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Teknoloji

TEI'nin özgün motorları Pakistan'daki IDEAS 2022 Fuarı'nda sergileniyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) ürettiği özgün motorların, Pakistan'da devam eden "Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022"de sergilendiği bildirildi.

Emrah Yaşar   | 16.11.2022
TEI'nin özgün motorları Pakistan'daki IDEAS 2022 Fuarı'nda sergileniyor

Eskişehir

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Karaçi kentinde dün başlayan fuarın ilk gününde ziyaretçilerin TEI standına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

TEI'nin fuarda, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, ilk iki zamanlı havacılık motoru TEI-PG50'nin yanı sıra TEI-TJ90 ve TEI-TJ60 turbojet motorlarını sergilediği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özgün motorlarının yanında aynı zamanda özgün motorları için geliştirdiği alt sistemleri de sergileyen TEI'nin standında, TEI-PD170 turbodizel havacılık motorunda kullanılan alternatör ve merkezi güç ünitesi de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Çok sayıda ikili görüşmeye ev sahipliği yapacak etkinlik boyunca TEI, Pakistan ve bölgedeki ihracat fırsatlarını takip edecek."

Açıklamada, IDEAS 2022 Fuarı'nın 18 Kasım'da sona ereceği bildirildi.


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