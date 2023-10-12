TEI, SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nda yerini aldı
Eskişehir
Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), SAHA İstanbul ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE'in düzenlediği SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'na katıldığı bildirildi.
TEI'den yapılan açıklamada, SAHA İstanbul'a üye firmalara özel olarak düzenlenen ve Türk savunma sanayisinin ihracatının artırılması ile yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte TEI'nin savunma ve havacılık alanında bir iş birliği protokolüne imza attığı belirtildi.
Açıklamada etkinliğin ATO Congresium Uluslararası Sanat, Kongre, Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlendiği kaydedilerek, "Başta bakanlıklardan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan olmak üzere çok sayıda kurum ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok sayıda sektör uzmanı katıldı. TEI etkinlikte ayrıca Türkiye'nin en güçlü havacılık motoru TEI-TF10000'i sergiledi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.