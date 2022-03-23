Dolar
14.83
Euro
16.32
Altın
1,929.67
ETH/USDT
2,952.00
BTC/USDT
42,148.00
BIST 100
2,183.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

SpaceX'in kurucusu Musk, Starship’in mayısta uzaya fırlatılacağını açıkladı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay aracı Starship'in ilk yörüngesel uçuşunu mayısta gerçekleştireceğini öngörüyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.03.2022
SpaceX'in kurucusu Musk, Starship’in mayısta uzaya fırlatılacağını açıkladı

Ankara

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan Starship’in ilk yörüngesel uçuşunun ne zaman olacağına dair Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Nisan ayına kadar 'uçuşa elverişli' 39 motor üretilmesi planlanıyor ve ardından motorların uzay aracı Starship’e entegre olmasının da bir ay sürmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Böylelikle Starship'in ilk yörüngesel uçuşunun mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.

NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken, Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

Benzer haberler

SpaceX'in kurucusu Musk, Starship’in mayısta uzaya fırlatılacağını açıkladı

SpaceX'in kurucusu Musk, Starship’in mayısta uzaya fırlatılacağını açıkladı