ABD'li milyarder Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 20 uydu taşıyan Starship roketini uzaya başarıyla fırlattı.

SpaceX, Starship roketiyle 20 uydu fırlattı ABD'li milyarder Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 20 uydu taşıyan Starship roketini uzaya başarıyla fırlattı.

SpaceX'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Starship roketinin 13. test uçuşunu başarıyla tamamladığı aktarıldı.

Roketin 20 adet Starlink V3 uydusunu yörüngeye yerleştirdiği kaydedilen açıklamada, Texas eyaletindeki Starbase tesisinden fırlatılan uzay aracının, Hint Okyanusu'na yumuşak iniş yaptığı belirtildi.

Starship, 16 Ocak 2025'te yapılan 7'nci, 7 Mart 2025'te yapılan 8'inci ve 28 Mayıs 2025'teki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı. Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelenmiş, ardından başarıyla tamamlanmış, 11'inci test uçuşu da 13 Ekim 2025'te başarıyla yapılmıştı.

Sonuncu test uçuşu olan 12'nci uçuşta ise roket başarıyla fırlatılmış, ancak seyir sırasında bazı motor arızaları yaşadığı için iniş noktası olan Hint Okyanusu'na düşerek "beklenmedik" şekilde alev almıştı.