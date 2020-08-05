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Bilim Teknoloji

SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı

Ay ve Mars uzay seferleri için tasarlanan Starship test edildi.

Emre Aytekin   | 05.08.2020
SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı

Ankara

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı Starship mekiğinin ateşleme sistemini test etti.

Şirketin Teksas eyaletinin Brownville kentindeki test platformundan yapılan fırlatışta, yerden 150 metre havalanan mekik yeniden platforma konmayı başardı.

Bir ana fırlatma roketinin ikinci aşaması olarak kullanılması planlanan ateşleme sistemi, personel ve kargo taşıyan Starship kapsüllerini uzayda hareket ettirmek için kullanılacak.

Ateşleme sisteminin daha önce yapılan testleri, mekiğin kalkış yapamadan platformda patlamasıyla sonuçlanmıştı.

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