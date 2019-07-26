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Bilim Teknoloji

SpaceX kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonuna yolladı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) donanım, deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan kargo mekiğini fırlattı.

Emre Aytekin   | 26.07.2019
SpaceX kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonuna yolladı

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, SpaceX'in Dragon kargo mekiğinin, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi.

UUİ'de yürütülen deneyler için malzeme, donanımlar ve görevli astronotlar için ihtiyaç malzemeleri taşıyan kargo mekiğinde ayrıca "Uluslararası Demirleme Adaptörü-3" adı verilen, görevlerde uzay mekiklerinin istasyona müstakil demirlemelerine olanak sağlayan donanımın da bulunduğu kaydedildi.

Bu, SpaceX'in UUİ'ye gönderdiği 18. kargo mekiği oldu.

UUİ'de 6 kişilik mürettebat bulunuyor

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

SpaceX, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.

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