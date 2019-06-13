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Bilim Teknoloji

SpaceX Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı.

Emel Öz Gözellik   | 13.06.2019
SpaceX Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı

Ankara

Kanada Uzay Ajansının Radarsat uyduları, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden yörüngeye gönderildi.

Radarsat uyduları, olumsuz hava koşullarında bile Dünya yüzeyinden sinyalleri görüntüler oluşturmak için alabilecek.

Görüntüler, deniz buzunun izlenmesi, afet yönetimi, tarım ve ormancılık yönetimi gibi amaçlar için kullanılacak.

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