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Teknoloji

SpaceX’in 4 astronotu yaklaşık 6 ay süren görevden döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrılan 4 astronot, Florida kıyıları açıklarında Meksika Körfezi'ne başarılı iniş gerçekleştirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
SpaceX’in 4 astronotu yaklaşık 6 ay süren görevden döndü

Cape Canaveral

İki ABD'li, bir Japon astronot ile bir Rus kozmonot, uzayda geçirdikleri yaklaşık 6 aylık görevlerinin ardından SpaceX'in uzay aracı Dragon'la UUİ'den ayrılmalarından 19 saat sonra Dünya'ya döndü.

Uzayda görev alan ilk kadın Amerikan yerlisi olan NASA'dan Nicole Mann, iniş yaptıktan sonra, telsiziyle "Bu harika bir yolculuktu. Eve döndüğümüz için mutluyuz." dedi.

Yerlerine geçecek ekip bir hafta önce UUİ'ye ulaşmıştı.

Mann’in yanı sıra Japon astronot Koichi Wakata, Rus kozmonot Anna Kikina ve NASA astronotu Josh Cassada'nın yer aldığı ekip, Ekim 2022’de SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan kapsülle UUİ'ye ulaşmıştı.

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