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SpaceX Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.

Emel Gözellik   | 31.08.2020
SpaceX Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Ankara

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

Arjantin gözlem uydularının ilki "Saocom-1A", Ekim 2018'de ABD'nin Californiya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.


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