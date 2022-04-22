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Teknoloji

SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 22.04.2022
SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

Ankara

"Spaceflightinsider.com" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read The Instructions" adlı insansız gemiye indi.

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

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