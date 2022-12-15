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Teknoloji

Soyuz aracındaki sızıntı nedeniyle Rus kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi

Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle iptal edildi.

Emre Gürkan Abay   | 15.12.2022
Soyuz aracındaki sızıntı nedeniyle Rus kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi

Moskova

Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, ISS’te bulunan Soyuz MS-22 aracının ekipman bölmesinin dış kasasında hasar tespit edildiği belirtildi.

Hasar nedeniyle uzay aracında sızıntının da yaşandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Sızıntının tespit edilmesinin ardından, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin’in planlanan uzay yürüyüşlerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ISS ve Soyuz MS-22 aracındaki tüm sistemlerin normal çalışmalarına devam ettiği ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.



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