Sosyal medyada kurallar değişti, içeriklere yeni format geldi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" sosyal medyada kuralları değiştirdi.

Yeni düzenlemelerle sosyal medyadaki dolandırıcılık olaylarının engellenmesi, bu mecralardaki usulsüzlüklerin önüne geçilmesi ve çocukların korunması hedefleniyor.

Yapay zeka reklamına özel ibare

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri yapay zeka kullanımına ilişkin oldu. Reklam Kurulunun saha verileri, özellikle "deepfake" olarak adlandırılan sahte içeriklerin tüketicilerin karar verme sürecini manipüle ettiğini gösteriyor.

Bu nedenle düzenlemeyle insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlere "yapay zekayla üretildiği"nin belirtilmesi kuralı getirildi. Bu sayede tüketicinin rasyonel zemininin korunması hedefleniyor. Gerçek kişilerin dijital kopyalarının "sanki bir ürünü bizzat denemiş gibi" gösterilmesi tamamen yasaklanıyor. Özellikle son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'ya kadar isimlerin sahte görüntüleriyle çeşitli ürünlerin pazarlanmaya çalışılması dikkati çekmişti.

"Karanlık tasarım"lara denetim kıskacı

Düzenlemenin öne çıkan hedeflerinden biri de "karanlık tasarımlar" oldu. Tüketicileri istemedikleri bir işleme yönlendiren, üyelikten çıkmayı zorlaştıran veya stokta son ürün kalmış gibi "sahte aciliyet" oluşturan tasarımlar, Reklam Kurulunun odağında yer alıyor.

Denetimler sonucu bu yönde tespitler oluşursa ilgili içeriklere "durdurma"dan para cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

"Influencer ekonomisi" kayıt dışılıktan çıkacak

"Influencer" olarak nitelendirilen sosyal medya içerik üreticilerinin "tavsiye" adı altında yürüttüğü milyarlarca liralık reklam trafiği de düzenlemelerden payını aldı. Bu tür tanıtımlar "gizli reklam" gölgesinden çıkarılarak yaptırıma tabi tutulacak.

Reklam Kurulunun geçmiş kararlarında sıkça rastlanan "paylaşımın reklam olduğunun anlaşılmaması" nedeniyle verilen cezalar, yeni düzenlemeyle genel bir kurala dönüşmüş oldu.

Her türlü menfaat ilişkisinin (hediye ürün, davet, indirim) "reklam" veya "tanıtım" ibaresiyle belgelenmesi şartı, sosyal medya fenomenlerinin ekonomisini kayıt dışılıktan ve güven kaybından kurtarmayı amaçlıyor.

"Yeşil aklama"ya da tedbir

Dünya genelinde yükselen "yeşil aklama" (greenwashing) yani ürünleri aslında öyle olmadıkları halde çevre dostu gibi gösterme eğilimi de düzenlemeden nasibini aldı.

"Doğa dostu", "sürdürülebilir" gibi kavramlar, üniversite onayı veya akredite kuruluş belgesi olmadan reklamlarda kullanılamayacak.

Bu adımla çevresel hassasiyeti yüksek tüketicilerin duygusal manipülasyonla istismar edilmesinin engellenmesi hedefleniyor. Dürüst üretim yapan firmaların da haksız rekabete karşı korunması amaçlanıyor.

Çocuklara koruma duvarı

Düzenlemeyle çocukların oyun ve internet alışkanlıkları üzerinden kişisel verilerinin analiz edilerek (profilleme) onlara özel reklam içerikleri sunulması da engellenecek.

Böylece çocukların sosyal medyada bir meta olarak kullanılmasının önlenmesi planlanıyor.

Hem içerik durdurma hem para cezası

Ticaret Bakanlığınca çıkarılan düzenlemenin ardından gözler Reklam Kuruluna odaklandı. Denetimler sonucu aykırılık tespiti halinde Kurul resen inceleme başlatıyor.

Kurulca aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar için 2026 yılında uygulanan idari para cezaları 79 bin 161 lira ile 31 milyon 808 bin 530 lira arasında değişiyor. Ceza tutarları ve üst limitleri, reklamın yayınlandığı mecraya ve ihlalin türüne göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal medya "dolandırıcılık kapısı" olmaktan çıkarılacak

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 89,5'i sosyal medya platformlarında aktif olarak zaman geçiriyor. Bu da kötü niyetli kişiler için dijital dünyayı "dolandırıcılık kapısı" haline getirebiliyor.

Kullanıcılar e-postalardan mesajlaşma uygulamalarına, sosyal medya platformlarından çevrim içi alışveriş sitelerine ve mobil uygulamalara kadar neredeyse her dijital etkileşimde potansiyel tehditlerle karşılaşabiliyor.

Bakanlık, son düzenlemeyle tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmesini hedefliyor.