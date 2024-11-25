Dolar
34.58
Euro
36.31
Altın
2,671.23
ETH/USDT
3,474.00
BTC/USDT
98,562.00
BIST 100
9,621.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılıyor Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
logo
Teknoloji

Sosyal medya platformları, Avustralya'da çocukların erişimini engellemeyi öngören tasarının ertelenmesini istedi

Sosyal medya platformları X, Instagram, Facebook ve TikTok, Avustralya'da çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi için önerilen yasa tasarısının ertelenmesini talep etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Sosyal medya platformları, Avustralya'da çocukların erişimini engellemeyi öngören tasarının ertelenmesini istedi

İstanbul

Ülkede bu sosyal medya platformlarını temsil eden Dijital Endüstri Grubu AŞ'nin yöneticisi Sunita Bose, Senatoda ifade verdi.

Bose, Avustralya hükümetinin sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla oluşturduğu ekibin çalışmalarını Haziran 2025'te tamamlayacağını kaydederek, çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi için önerilen yasa tasarısının bu çalışmalar sonuçlanana kadar ertelenmesinin gerektiğini ifade etti.

Avustralyalı Senatör Ross Cadell'in sosyal medya platformlarında hesap oluşturma konusundaki yaş kısıtlamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bose, platformların bu konuda geliştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Bose, önerilen yasa tasarısının bazı çocukları izole ederek "karanlık ve daha az güvenli çevrim içi mecralara" iteceğini ve yasanın geçmesi halinde "çocukların güvenliğinin tehlikeye gireceğini" ileri sürdü.

Senatör Jacqui Lambie'nin sosyal medya platformlarının çocukları tehlikeli içeriklerden korumak için neden bazı algoritmalar kullanmadığı sorusunu yanıtlayan Bose, böyle algoritmaların kullanımda olduğunu ve daha iyi çalışması için yatırımların sürmesi gerektiğini kaydetti.

- İletişim Bakanı Rowland, yasa tasarısını destekledi

Senatoya ifade veren Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland ise sosyal medyanın mevcut haliyle çocuklar için "güvenli olmadığını" belirtti.

Rowland, sosyal medyaya erişimin büyümenin "belirleyici özelliği" olarak görülmemesi gerektiğini kaydederek "Hayatta sürekli bildirimlerden, bitmek bilmeyen kaydırmalardan ve fenomenler tarafından sunulabilecek sahte ve gerçekçi olmayan mükemmeliyetçiliğe uyma baskısından daha fazlası var." ifadelerini kullandı.

- Avustralya'da çocukların sosyal medyaya erişimini engelleyecek yasa tasarısı

Avustralya'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini engelleyecek yasa tasarısı ülkenin gündemini meşgul ediyor.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, teklif edilen tasarıyı destekleyen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının çocukların "akıl sağlığına zarar verdiğini" ifade ederek çocukların dışarıda oynamasının gerektiğini belirtti.

Tasarının yasalaşması halinde sosyal medya platformlarının bir sene içerisinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Buna uymayan platformlar, yaklaşık 33 milyon dolara (yaklaşık 1,1 milyar lira) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki büyük partiler tarafından desteklenen tasarının bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı
İstanbul'da 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden şüphelinin 3 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
"Mideme dinleme cihazı yerleştirdi" dediği eşini alıkoyan kocaya verilen hapis cezası bozuldu

Benzer haberler

Sosyal medya platformları, Avustralya'da çocukların erişimini engellemeyi öngören tasarının ertelenmesini istedi

Sosyal medya platformları, Avustralya'da çocukların erişimini engellemeyi öngören tasarının ertelenmesini istedi

Sosyal medyanın bağımsızlığı Musk'ın hükümette görev alacağının açıklanmasının ardından yeniden gündemde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Fenomenlerin yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri haksız kazanç mercek altında

Fenomenlerin yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri haksız kazanç mercek altında
Avustralya, Litvanya ve Estonya, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine saygı duyuyor

Avustralya, Litvanya ve Estonya, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine saygı duyuyor
Elon Musk, sosyal medyada yaş sınırlaması planı nedeniyle Avustralya hükümetini hedef aldı

Elon Musk, sosyal medyada yaş sınırlaması planı nedeniyle Avustralya hükümetini hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet