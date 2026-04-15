Snap, çalışanlarının yüzde 16'sını işten çıkarıyor

Snap Inc. Üst Yöneticisi (CEO) Evan Spiegel, şirket çalışanlarına konuya ilişkin not gönderdi.

Notta "Bugün, 300'den fazla açık pozisyonu kapatmanın yanı sıra tam zamanlı çalışanlarımızın yüzde 16'sını da içeren, Snap'teki yaklaşık 1000 ekip üyesini etkileyecek değişiklikleri duyuruyoruz." ifadesini kullanan Spiegel, bunun son derece zor bir karar olduğunu ve işten ayrılacaklar için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Spiegel, geçen sonbaharda Snap'in kritik bir dönemeçte olduğunu, daha hızlı ve daha verimli yeni bir çalışma biçimine ihtiyaç duyulduğunu ve şirketin karlı büyümeye yönelmesi gerektiğini söylediğini anımsattı.

Son birkaç ayda, uzun vadeli değer yaratma olasılığı en yüksek yatırımlara öncelik vermek adına zor kararlar aldıklarına işaret eden Spiegel, yılın ikinci yarısına kadar yıllık maliyeti 500 milyon doların üzerinde azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

Spiegel, "Bu değişiklikler Snap'in uzun vadeli potansiyelini gerçekleştirmek için gerekli olsa da yapay zekadaki hızlı ilerlemelerin ekiplerimizin tekrarlayan işleri azaltmasına, hızını artırmasına ve topluluğumuzu, iş ortaklarımızı ve reklam verenlerimizi daha iyi desteklemesine imkan sağladığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Spiegel, şimdiden küçük ekiplerin yapay zeka araçlarını kullanarak önemli girişimlerde kayda değer ilerleme sağladığını gördüklerini ifade etti.