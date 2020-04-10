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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Singapur siber saldırı sonrasında Zoom'un eğitimde kullanımını durdurdu

Singapur'da, çevrim içi eğitimde faydalanılan video konferans uygulaması Zoom'un kullanımı, bilgisayar korsanlarının bir derse siber saldırı düzenlemesi sonrası durduruldu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.04.2020
Singapur siber saldırı sonrasında Zoom'un eğitimde kullanımını durdurdu

Ankara

İki bilgisayar korsanı, Kovid-19 salgını sebebiyle Singapur'un eğitimlerine evlerinde devam eden öğrenciler için kullanmaya başladığı Zoom platformunda verilen coğrafya dersine siber saldırı düzenledi.

Eğitim Teknolojisi Bölümü Direktörü Aaron Loh, sorun çözülene kadar önleyici bir tedbir olarak öğretmenlerin Zoom kullanmayı askıya alacağını söyledi.

Bilgisayar korsanlarının "Zoombombing" adını verdiği saldırılar, Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi platformlar üzerinden yapılan toplantı, ders ve çeşitli görüşmelerin yaygınlaşması sonrası arttı.

Siber güvenlik firması Network Box’ın Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Michaley Gazeley, yaptığı açıklamada, çevrim içi platformlar üzerinden yapılan konferansların detaylarının, organizatörlerin daha çok katılımcı istemesi sebebiyle halka açık bir şekilde verildiğini ifade etti.

Gazeley, bu tür konferansların birçoğuna sadece bir bağlantı (link) ile ve şifresiz olarak katılım sağlanabildiğini, böylelikle çevrim içi platformların bilgisayar korsanlarının saldırısına açık hale geldiğini kaydetti.

Güvenlik araştırmacıları, daha önce Zoom'da, bir kullanıcının video kamera yayınının ele geçirilebileceği yazılım açıkları bulmuş, firma sorunu çözmüştü.

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