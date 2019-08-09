Euro
6.15
Dolar
5.50
BIST 100
99,699.44
Altın
1,496.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, açıklamalarda bulunuyor
logo
Bilim Teknoloji

Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor

Avustralya'da yürütülen araştırmada sıcak hava dalgalarının, Queensland eyaletinde bulunan Büyük Set Resifi’ndeki mercanlar için sanıldığından daha büyük tehdit oluşturduğu saptandı.

Emel Öz Gözellik   | 09.08.2019
Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor

Ankara

Avustralya'da yürütülen araştırmada sıcak hava dalgalarının, Queensland eyaletinde bulunan Büyük Set Resifi’ndeki mercanlar için sanıldığından daha büyük tehdit oluşturduğu saptandı.

Büyük Set Resifi'ni inceleyen bilim insanları, bölgedeki iklim değişikliği nedeniyle yükselen okyanus sıcaklıklarının mercanların sanıldığından daha hızlı ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Sıcak hava dalgalarının ardından mercanların yüzde 15 kadar zayıfladığını ve dokuları öldükten sonra iskeletlerinin birkaç hafta içinde çürüdüğünün tespit edildiği çalışmada, mercanların daha sonra resiften koptuğu belirtildi.

Araştırmayı yürütenlerden Yeni Güney Galler Üniversitesinden Dr. Tracy Ainsworth, yaptığı açıklamada, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların dokusu öldüğünde düştüğünü ve iskeletten ayrıldığını kaydederek, daha sonra da iskeletin aşındığını ve zayıfladığını bildirdi.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Avustralya'da nisanda yayımlanan araştırmada 2016 ve 2017 yıllarındaki sıcak hava dalgalarının mercan resiflerinde yol açtığı beyazlamanın ardından Büyük Bariyer Resifi'nde yeni mercan oluşumunun yüzde 89 azaldığı belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor

Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor

ABD füzeleri Avustralya’ya konuşlandırılmayacak

Dedektörle arazide 2 kilo ham altın buldu