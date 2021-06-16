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SHGM, Gökbey helikopterine Tasarım Organizasyonu Onay Belgesi verdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T625 Gökbey helikopterine Tasarım Organizasyonu Onay Belgesi verildi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 16.06.2021
SHGM, Gökbey helikopterine Tasarım Organizasyonu Onay Belgesi verdi

Ankara

SGHM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, TUSAŞ tesislerindeki törenle daha önce Hürkuş projesi kapsamında sabit kanat hava araçları için TUSAŞ'a verilmiş onay kapsamı "Büyük Döner Kanatlı Hava Araçları"da kapsayacak şekilde genişletilerek, T625 Gökbey helikopterine Tasarım Organizasyonu Onay Belgesi olarak verildi.

SGHM Genel Müdürü Kemal Yüksek. törende, hedeflerine ulaşma noktasında bu tür çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. İki kurumun bu tür projelerde eşgüdümlü olduğunu dile getiren Yüksek, bu yetkiyi vermekten mutlu olduklarının altı çizdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel KOTİL ise bugünün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Daha önce sabit kanat Hürkuş için bir sertifikasyon yetkimiz vardı. Şimdi ise sıfırdan tamamen yüzde yüz milli helikopterimiz olan Gökbey için de önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. SHGM ile olan işbirliğimizi kuvvetlendirerek, yerli ve milli ürünlerimiz için gereken tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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