Boğaziçi Teknopark ekosisteminde geliştirilen yerli metal eklemeli imalat teknolojileri, savunma, havacılık ve uzay gibi stratejik sektörlerde kullanılan kritik alt bileşenlerin üretiminde "hibrit" bir dönem başlatıyor.

Savunma ve havacılıkta kritik parçalara yerli "hibrit" imalat teknolojisi Boğaziçi Teknopark ekosisteminde geliştirilen yerli metal eklemeli imalat teknolojileri, savunma, havacılık ve uzay gibi stratejik sektörlerde kullanılan kritik alt bileşenlerin üretiminde "hibrit" bir dönem başlatıyor.

Boğaziçi Teknopark ekosisteminde geliştirilen yerli metal eklemeli imalat teknolojileri, savunma, havacılık ve uzay gibi stratejik sektörlerde kullanılan kritik alt bileşenlerin üretiminde hem geleneksel yöntemi hem de yeni nesil teknolojiyi birleştiren "hibrit" bir dönem başlatıyor.

Yüksek hassasiyet gerektiren endüstrilerde kritik öneme sahip olan metal eklemeli imalat teknolojileri, geleneksel üretim yöntemlerinin ötesine geçerek sanayide dijital dönüşümün temelini oluştururken, Türkiye'nin de küresel rekabet gücünü doğrudan etkiliyor.

Bu alanda yerli mühendislik kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar, özellikle savunma, havacılık ve uzay gibi stratejik sektörlerde kullanılan kritik alt bileşenlerin üretiminde hem geleneksel yöntemi hem de yeni nesil teknolojiyi birleştiren hibrit bir dönemi beraberinde getirerek, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Yürütülen projeler ve teknik eğitim programlarıyla Türkiye'nin öncü savunma sanayisi kuruluşlarında görev yapan mühendislerin yeni nesil imalat teknolojilerindeki yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu sayede yerli platformlara ait alt bileşenlerin üretim süreçlerindeki yerlilik oranının yükselmesi ve katma değerli kritik parçaların yurt içinde üretilmesi hedefleniyor.

Akademik bilgi birikimini sanayinin pratik ihtiyaçlarıyla birleştiren ekosistem, Türkiye'nin kritik teknolojileri sadece kullanan değil, aynı zamanda tasarlayan ve üreten bir güç olma stratejisine katkı sağlıyor.

Bu alanda Boğaziçi Teknopark'ta faaliyetlerini sürdüren MetFab da tasarımdan ileri mühendislik süreçlerine kadar sunduğu çözümlerle bu stratejik hedeflerin öncüleri arasında yer alıyor.

"Hedefimiz savunma sanayisi ve havacılık sektöründe akla gelen ilk firma olmak"

MetFab Metal Eklemeli İmalat Teknolojileri Kurucu Ortağı Abdulkadir Balturk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, metal eklemeli imalat makinesi teknolojisini üretmek ve geliştirmek amacıyla 2024'te yola çıktıklarını belirtti.

Balturk, "Sektördeki firmaların sadece birer makine imalatçısına değil, üretim süreçlerinde optimizasyon sağlayacak bir yol arkadaşına ihtiyaç duyduğunu fark ettik." dedi.

En büyük motivasyonlarının sadece makine satmak değil, ürün kalitesini, üretim verimliliğini ve maliyet avantajını bir arada sunan bütüncül bir sistem yaklaşımı sunduklarını dile getiren Balturk, üretici firmalara yeni nesil teknolojiyi anlatırken, teknik detaylardan ziyade geleneksel düşünce biçimlerini değiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

Balturk, gerçek üretim süreçlerinde katma değer sağlandıkça bu algının kırıldığını ve süreçlerin hızlandığını vurguladı.

Hem geleneksel hem de eklemeli imalatı birleştiren yeni bir hibrit yaklaşım sistemi geliştirdiklerini belirten Balturk, bu yöntemin geometrik doğruluk ve tölerans hassasiyetinin yanında çok ciddi bir zaman avantajı sunduğunu ifade etti.

Balturk, AR-GE odaklı bir firma için Boğaziçi Teknopark bünyesinde yer almanın bir ofisten çok daha fazlasını ifade ettiğine işaret ederek, üniversitenin köklü akademik geçmişinin, bilgi birikiminin ve nitelikli insan kaynağına kolay erişimin kendilerine büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Teknopark içerisindeki diğer teknoloji firmalarıyla yan yana çalışmanın güçlü bir sinerji ve yeni iş olanakları doğurduğunu dile getiren Balturk, Boğaziçi Teknopark'ın arkalarında olmasının ise sektördeki inandırıcılıklarını pekiştirerek kurumsal kimliklerini güçlendirdiğini ifade etti.

Balturk, gelecek dönem planlamalarında Türkiye'nin stratejik ve ekonomik hedeflerine katkı sunmayı önceliklendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Orta vadeli hedefimiz şu an geliştirmekte olduğumuz ürünlerin seri üretim entegresini tamamlayarak metal sektöründe, savunma sanayisi ve havacılık sektöründe akla gelen ilk firma olmak. Uzun vadeli hedefimiz, ürünlerimizi başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ederek global bir marka haline gelmek."