Savunma Sanayii Başkanlığı ile ENETKİ Savunma arasında imza töreni düzenlendi SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve ENETKİ Savunma arasında "Delican İHA Sistemleri Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No:4" imza töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Fuar kapsamında "Delican İHA Sistemleri Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No:4" imza töreni düzenlendi. Tören, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve ENETKİ Savunma Teknik Genel Müdürü Nizameddin Haşim Ordulu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Gökhan Uçar, yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin ürünleri düzenli olarak iyileştirmesi, geliştirmesi, yeni kabiliyetler kazandırması ve bunları maliyet etkin yapmasının önemine işaret ederek, "ENETKİ firmamızın ürünü de buna çok güzel bir örnek." dedi.

Nizameddin Haşim Ordulu ise sağladıkları imkanlar için Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkür ettiklerini belirterek, "İhtiyaca binaen hızlı çözümler üretmeye devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.