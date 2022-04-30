Dolar
14.85
Euro
15.66
Altın
1,897.25
ETH/USDT
2,814.90
BTC/USDT
38,576.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor

1 Mayıs sabahı gerçekleşecek Venüs ve Jüpiter kavuşumunda, iki gezegenin birbirine çarpacak kadar yakın görülmesi bekleniyor.

Şeyma Uzundere   | 30.04.2022
Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor

Ankara

Dünyaya komşu gezegenler Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, 1 Mayıs sabahı gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor.

Live Science internet sitesinin haberine göre, güneş sisteminin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece sabaha doğru dünyadan bakıldığında neredeyse birbirine değecek kadar yakın görülecek.

Ayrıca, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde aynı çizgide buluşacak.

Birbirinden milyonlarca kilometre uzaklıkta olan ve güneş etrafındaki turlarını farklı zamanlarda tamamlayan gezegenler dünyadan bakıldığında birbirine değecek kadar yaklaşıyor.

Gezegenlerin kavuşumu adı verilen bu olay her yıl meydana gelse de bilim insanları, beklenen Venüs ve Jüpiter buluşmasının dünyaya çok daha yakın bir noktada gerçekleşeceğini ve gezegenlerin teleskop yardımı olmadan daha açık şekilde gözlemlenebileceğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 günlük vaka sayılarının haziranda 1000'in altına düşmesi bekleniyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' bildirildi
Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti
Moderna, 6 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil onay istedi

Benzer haberler

Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor

Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor

Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi