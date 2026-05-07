Sarsılmaz ile İspanya merkezli EM&E Grup savunma teknolojilerinde işbirliğine gitti Sarsılmaz Dış Ticaret Genel Müdürü Kızıltan, "Bu anlaşma, Türkiye ve İspanya savunma sanayisi ekosistemleri arasında tamamlayıcı kabiliyetlerin bir araya gelmesi bakımından önemli bir adım." dedi.

Sarsılmaz Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, İspanya merkezli EM&E Grup ile imzaladıkları mutabakat zaptının, yalnızca iki şirket arasında kurulan teknik bir işbirliği olmadığını belirterek, "Bu anlaşma, Türkiye ve İspanya savunma sanayisi ekosistemleri arasında tamamlayıcı kabiliyetlerin bir araya gelmesi bakımından önemli bir adım." dedi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla, İstanbul Fuar Merkezi'nde, "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında, Sarsılmaz ile EM&E Grup, savunma teknolojileri alanında stratejik işbirliği başlatmak üzere, mutabakat zaptı imzalandı.

İşbirliği kapsamında, Sarsılmaz'ın 150 yılı aşkın tecrübesiyle geliştirdiği makineli tüfeklerle, grup şirketlerinden TR Mekatronik'in 25-30 milimetre top sistemlerinin, EM&E Grup'un farklı coğrafyalarda sahada kendini kanıtlamış uzaktan komutalı silah sistemleriyle entegrasyonu hedefleniyor. Tarafların mevcut kabiliyetlerini tamamlayıcı şekilde kullanmasını amaçlayan anlaşma, yalnızca sistem entegrasyonuyla sınırlı kalmayacak. İşbirliğinin ilerleyen aşamalarda ortak üretim ve ortak geliştirme faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede söz konusu işbirliğinin, iki şirket açısından güçlü bir teknoloji ve pazar tamamlayıcılığı oluştururken, Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayii alanındaki ilişkilerin derinleşmesine de katkı sunması bekleniyor. Her iki firmanın uluslararası pazarlardaki konumu ve ihracat deneyimi, işbirliğinin küresel ölçekte yeni fırsatlar yaratmasına zemin hazırlıyor.

"Uluslararası pazarlara yönelik güçlü ve rekabetçi çözümler ortaya çıkacak"

Sarsılmaz Dış Ticaret Genel Müdürü Kızıltan buradaki konuşmasında, imzalanan mutabakat zaptının şirketler ve ülkeler açısından stratejik bir işbirliği zemini oluşturduğuna işaret ederek, "EM&E Grup ile imzaladığımız bu mutabakat zaptını, yalnızca iki şirket arasında kurulan teknik bir işbirliği olarak görmüyoruz. Bu anlaşma, Türkiye ve İspanya savunma sanayisi ekosistemleri arasında tamamlayıcı kabiliyetlerin bir araya gelmesi bakımından önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Kızıltan, Sarsılmaz'ın makineli tüfekler ve TR Mekatronik'in 25-30 milimetre top sistemlerinin, EM&E Grup'un sahada kendini kanıtlamış uzaktan komutalı silah sistemleriyle entegre edildiğinde, uluslararası pazarlara yönelik güçlü ve rekabetçi çözümlerin ortaya çıkacağına işaret ederek, işbirliğinin Türkiye açısından katma değerli ihracat potansiyelini artırması, teknoloji odaklı ortak geliştirme süreçlerine kapı açması ve Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki konumunu daha da güçlendirmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

EM&E Grup Küresel Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı M. Jocxan Bojorquez de Sarsılmaz ile hayata geçirdikleri bu stratejik işbirliğinin, uluslararası pazarda rekabetçi ve yüksek verimliliğe sahip savunma sistemleri sunma konusundaki kararlılıklarını pekiştirdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Her iki şirketin kabiliyetlerinin entegre edilmesi, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim yoluyla, iki ülkenin savunma sanayisi altyapısını güçlendirecek ileri teknoloji savunma sistemlerinin geliştirilmesinde endüstriyel işbirliğinin ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor."