Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nün bazı kesimlerinde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediğinin tespit edildiğini bildirdi.
Sakarya
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) gölün yüzeyinde su kabarcıkları beliren noktada araştırma yapmak için hızla harekete geçtiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli yürütülen incelemeler doğrultusunda alınan hava örnekleri ve su numunelerinde olumsuz bulguya rastlanmadığı aktarılarak, "AFAD gaz ölçüm testleri ve SASKİ laboratuvar incelemelerinin ardından göldeki su kabarmasının su kalitesine zarar veren bir durum olmadığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.
Teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olduğunun belirlendiği, SASKİ'nin Sapanca Gölü'nün su seviyesini, ekosistemini ve kalite değerlerini düzenli takip ettiği vurgulanan açıklamada, böylece olası değişimler anlık takip edilerek hem içme suyu kalitesi hem de göl sağlığının maksimum seviyede korunma altında tutulduğu anlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrasında ekiplerin derhal bölgeye intikal ederek AFAD ile koordineli numune alım çalışmalarını gerçekleştirdiğini kaydetti.
Analizlerde su kalitesinde olumsuzluğa rastlanmadığını aktaran Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nün hem şehrimizin içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı değer doğrultusunda periyodik kontrollerimizi sıklaştırmış bulunuyoruz. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.