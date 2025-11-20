Dolar
Teknoloji

Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nün bazı kesimlerinde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Emre Ayvaz  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) gölün yüzeyinde su kabarcıkları beliren noktada araştırma yapmak için hızla harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli yürütülen incelemeler doğrultusunda alınan hava örnekleri ve su numunelerinde olumsuz bulguya rastlanmadığı aktarılarak, "AFAD gaz ölçüm testleri ve SASKİ laboratuvar incelemelerinin ardından göldeki su kabarmasının su kalitesine zarar veren bir durum olmadığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olduğunun belirlendiği, SASKİ'nin Sapanca Gölü'nün su seviyesini, ekosistemini ve kalite değerlerini düzenli takip ettiği vurgulanan açıklamada, böylece olası değişimler anlık takip edilerek hem içme suyu kalitesi hem de göl sağlığının maksimum seviyede korunma altında tutulduğu anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrasında ekiplerin derhal bölgeye intikal ederek AFAD ile koordineli numune alım çalışmalarını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Analizlerde su kalitesinde olumsuzluğa rastlanmadığını aktaran Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nün hem şehrimizin içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı değer doğrultusunda periyodik kontrollerimizi sıklaştırmış bulunuyoruz. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur." ifadeleri kullanıldı.

