Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek." dedi.
Ankara
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