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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 18.02.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı

Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek." dedi.

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