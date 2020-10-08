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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bilişim Vadisi'nde Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 08.10.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bilişim Vadisi'nde Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13. İstanbul Moda Konferansı’nda video konferans yöntemiyle Ankara'dan konuşuyor. 

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