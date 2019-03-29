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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bilimin öncüleri Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi." dedi.

Eda Fatma Topçu   | 29.03.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bilimin öncüleri Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi." dedi.

Varank, Kocaeli'nde Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. 

Bakan Varank, "Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla gurur duyarak açıklıyorum ki; 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık. Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200’den fazla araştırmacı Türkiye’de araştırmalarını sürdürecek. 2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesör de programımıza başvurdu. Başvuru sayısında Amerika birinci sırada yer alıyor. İngiltere ve Almanya ABD'yi takip ediyor." ifadelerini kullandı. 

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