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Teknoloji

Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi.

Göksel Yıldırım   | 20.10.2022
Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA’mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

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