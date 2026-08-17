SAHA İstanbul Genel Sekreterliği görevine Muttalip Tütüncü getirildi

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası yatırım diplomasisi ve stratejik endüstriyel işbirlikleri alanında 15 yıllık deneyime sahip Tütüncü, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un yeni dönem çalışmalarına liderlik edecek.

Tütüncü, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde yatırım geliştirme, uluslararası işbirlikleri, uluslararası doğrudan yatırımlar ve paydaş yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bulunuyor.

Yeni dönemde SAHA İstanbul üyesi firmaların yeni iş fırsatlarına erişiminin artırılması, iş geliştirme mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlardaki etkinliklerinin artırılması, Tütüncü'nün öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Bu kapsamda özellikle KOBİ'lerin küresel değer zincirlerine katılımını destekleyici ve hızlandırıcı programların, stratejik ortaklıkların ve uluslararası işbirliği modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Muttalip Tütüncü, SAHA İstanbul Genel Sekreteri olarak atanmadan önce yaklaşık 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Savunma ve Havacılık Sektöründen Sorumlu Proje Yöneticisi olarak 2019 yılından bu yana Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörüne uluslararası yatırımlar çekmeye yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetleri yönetti. Aynı zamanda Türk savunma ve havacılık sanayisinin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu destekleyen stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Başta Körfez ülkeleri olmak üzere farklı pazarlardan gelen yatırım projelerini yöneten Tütüncü, ulusal ve uluslararası paydaşlarla üst düzey ilişkiler kurarak yatırımların ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Tütüncü, ayrıca 2014-2016 yılları arasında Türkiye'nin dönem başkanı olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliğinin (WAIPA) İcra Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Bu süreçte WAIPA'nın kurumsal ve bütçe denetim süreçlerini yürüttü ve WAIPA genel merkezinin Cenevre'den İstanbul'a taşınması sürecini yönetti.

Sektörel ve akademik literatüre katkılarını sürdüren Tütüncü, Türk savunma sanayisinin ürün ve yetkinliklerini ele alan "Türk Harp Sistemleri" kitabını yazdı.

Türkiye Araştırmaları Vakfı bünyesindeki Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu'nda yatırımlar, savunma sanayisi ihracatı ve diplomasisi üzerine dersler veren Tütüncü'nün, farklı alanlarda İngilizce'den Türkçe'ye kazandırdığı kitap çevirileri de bulunuyor.

İleri düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Tütüncü, uluslararası ilişkiler ve işletme alanlarında lisans derecesine sahip olup, evli ve üç çocuk babası.