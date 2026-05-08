SAHA 2026'da yerli ve milli savunma ürünlerinin tanıtımı sürüyor Yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayisi ürünlerinin tanıtımı, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ikinci gününde de birçok yeni ürünün tanıtımı yapıldı.

Altan Hidrolik Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Kaan Altan, Altan CTIS'in, zırhlı ve taktik kara araçlarında lastik basınçlarının seyir halinde otomatik kontrol edilmesini ve operasyonel koşullara göre ayarlanmasını sağlayan kritik bir araç alt sistemi olduğunu söyledi.

Sisteme ilişkin bilgi veren Altan, "Türkiye'de tasarım ve üretim hakları tamamen yerli ve özgün olan ilk ve tek patentli CTIS çözümüdür. Altan CTIS, değişen arazi koşullarına anlık adaptasyon, lastik kaçağı durumunda otomatik basınç kompanzasyonu, yakıt verimliliğinin artırılması, lastik ömrünün uzatılması ve aracın operasyonel hazırlık seviyesinin yükseltilmesi gibi doğrudan taktik ve lojistik avantajlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"30 bin fit irtifada geniş coğrafi alan sürekli izleniyor"

Baykar Baş Mühendisi Ilır Çapuni de Sürekli Hava Tabanlı Zeka Platformu'nun, gelişmiş yapay zeka modellerinin haritalama podu ile entegre edilerek, 30 bin fit irtifada geniş coğrafi alanın sürekli izlenebildiğini bildirdi.

Sistemin genelinin insansız, insanlı platformlarla uyumlu, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir bir çözüm olarak tasarlandığını belirten Çapuni, "Hava verisini sürekli durumsal farkındalığa dönüştürerek, şeffaflık, verimlilik ve uzun vadeli dayanıklılık için yeni imkanlar yaratır." diye konuştu.

Taşıt Dinamiği Kontrol Teknolojileri AŞ AR-GE Ekip Lideri Mesut Kaya da ABS Fren Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında üretilen, ABS Elektronik Kontrol Ünitesi'ne (EKÜ) ilişkin bilgi verdi.

ABS EKÜ'nün, 4 versiyon olarak üretildiğini anlatan Kaya, "4 versiyondan toplam 58 ABS fren sistemini geliştirirken, birçok test gerçekleştirdik. Yerli ve milli imkanlarla, yüzde 100 fren sisteminde dışa bağımlılığımızı kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.

"Ürünümüz 400'den fazla kez sahada kullanılabiliyor"

Good Sanitation Company Kurucu Ortağı ve Üst Yönetici (CEO) Dilek Turan da Şebekeden Bağımsız Mobil Tuvalet ve Hijyen Kabini'ni saha koşullarında hizmet verebilecek şekilde tasarladıklarını aktardı.

Söz konusu ürünün güneş enerjisi paneliyle de çalışabildiğine değinen Turan, "Şebekeden Bağımsız Mobil Tuvalet ve Hijyen Kabinimizle, kalabalık ortamlarda maksimum hijyen koruması sağlıyoruz. Kabinimiz, patentli atık su arıtma reaktörü sayesinde, el yıkama sonrası oluşan gri suyu ve idrarı toplayıp işleyerek, dezenfektana dönüştürüyor ve bu suyu şifon işlemi sırasında kullanıyor. Ürünümüz, 400'den fazla kez sahada kullanılabiliyor. Eskişehir'de üretim tesisimizde, yerli ve milli kaynaklarla üretiliyor. Önümüzdeki dönemde, farklı versiyonlarını geliştirerek, ürün ailesi haline getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez de "AR-1071 Malazgirt" roketi ile sahada askerlerin aynı şartlarda daha hafif harp başlığı ile atış yapabileceğine dikkati çekti.

Ürettikleri roket tapalarına ilişkin bilgi veren Terlemez, "Bugüne kadar bu ürünleri, yabancı ülkelerden ithal ederdik, devlet büyüklerimizin çalışmalarıyla bunların seri üretimini sağlamış olduk. Türkiye'de, artık dünyaya tapa ihracatı yapacak kadar büyük bir tesis var." dedi.

Gersan Elektrik Tic. ve San. AŞ Genel Müdür Yardımcısı Güven Yılmaz da enerjinin artık sadece bir kaynak olmaktan çıktığı ve sistemlerin can damarı haline geldiğine işaret etti.

Savunma sanayinin ileri üretim tesisleri ve veri merkezleri gibi yüksek süreklilik gerektiren yapılarda enerji altyapısının yalnızca teknik bir ihtiyaç değil, sistem güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen Yılmaz, "Daha güvenli, düzenli ve yönetilebilir enerji dağıtım yapısı sunan çözümümüz, modüler yapısı, müdahale kolaylığı ve kontrollü sistem mimarisiyle kritik tesislerde önemli avantaj sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.