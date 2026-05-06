SAHA 2026’da “Savunma ve Havacılıkta Stratejik Sermaye” paneli düzenlendi “SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı” kapsamında “Savunma ve Havacılıkta Stratejik Sermaye: Girişim Yatırımları, Endüstriyel Büyüme ve İhracat Finansmanı” başlıklı panel düzenlendi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik kapsamında, Pragma Yatırım yöneticilerinden Özlü Yalaza’nın moderatörlüğünde “Savunma ve Havacılıkta Stratejik Sermaye: Girişim Yatırımları, Endüstriyel Büyüme ve İhracat Finansmanı” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, robotik teknolojilere odaklı bir şirket olduklarını belirterek, Türk savunma sanayisinin gelişimiyle kendilerinin de önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.

Savunma sanayisinde işi bilen çalışanlarla ve güçlü bir ekiple yola çıkmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Mercan, 700 çalışanlarının bulunduğunu, 600’den fazla mühendis istihdam ettiklerini anlattı.

Mercan, savunma sanayisinde üretim ve tedarik zincirlerinin oluşturulması için sermayenin önemine değinerek, “Üretim tarafında altyapıları kurduğunuzda, teknik başarıyla birlikte farklı platformlara adapte edilebilir, farklı müşterilere yönelik değiştirilebilir ve ölçeklenebilir bir yapıya dönüşmeniz önemli. Savunma sanayisinde ciddi kaynaklar harcanıyor. Bu kaynakların yanı sıra iş biraz da sabretmekte bitiyor.” dedi.

“Türk şirketleri yurt dışında esneklik, hız ve çeviklikle öne çıkıyor”

Burak Mercan, küresel pazarlarda Türk şirketlerinin avantajlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Avantajlarımız aslında coğrafyalara göre değişebiliyor. Öne çıkmak için bölgelere göre doğru konumlanmak ve pozisyon almak çok önemli. Mesela biz son dönemde Kuzey Amerika ve Afrika coğrafyasında iş geliştirme için ciddi zaman harcıyoruz. ABD ve Batı pazarında daha çok hızlı, çevik ve ölçeklendirilebilir üretim talebi öne çıkıyor. Çünkü onlarda bilgi zaten var. Orta Doğu pazarında ise ürünün referansları ve hızlı tedarik ihtiyacı ön planda. Türk şirketlerini genelde öne çıkaran şey; alternatif çözümler üretmek, bu çözümleri sahada hızlı uygulayabilmek ve esneklik. Bazen çok büyük ve köklü şirketlerin istenilen esnekliğe sahip olmadığını görebiliyoruz. Kısacası Türk şirketleri yurt dışında öne çıkmak istiyorsa esnek, hızlı ve çevik olmalı.”

“Fuarda gördüklerimiz büyüleyici”

Hexagon Küresel Müşteri İlişkileri Direktörü Aziz Tahiri de havacılık ve savunma alanında çalışmanın birçok açıdan önemli şartlar gerektirdiğini belirterek, bunlardan birinin “zamanında sevkiyat” olduğunu söyledi.

Zaman ve kalite yönetiminin savunma ve havacılık sanayisi için öneminin altını çizen Tahiri, küresel pazarlara açılabilmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartlara uyumun elzem olduğunu, bu gereklilikleri karşılamanın önem taşıdığını anlattı.

Tahiri, Türkiye’nin savunma sanayisinde son dönemde elde ettiği başarıya değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye, savunma ve havacılıkta düşük maliyetli bir yer değil, artık stratejik bir yer olarak görülmeye başlandı. Maliyet konusu artık savunma, havacılık ve uzay ürünlerinde bir sorun olmaktan çıktı. Maliyet, zamanında teslim edilen kaliteli üründen önce gelmiyor, hiçbir zaman günü tek başına kurtarmıyor. Ancak rekabetçi olarak da kalmanız gerekiyor. Pek çok düşük maliyetli ülke tedarik zincirindeki konumunu yitirdi. Çünkü kaliteli olamadılar. Türkiye’nin stratejik bir ortak ve tedarikçi olması için mühendisliğe nasıl devam edeceğine bakılması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla inanılmaz bir mühendislik ve prototipleme gücüne sahip. Bu fuarda gördüklerimiz zaten büyüleyici. Bir sonraki seviyeye ulaşmak için imalat kapasitesinin artırılması, ortak yatırımlar yapılması gibi adımlar da gerekiyor.”

“Exim kredilerine ne kadar erken ulaşırsanız o kadar büyük avantaj”

Kanada’nın resmi ihracat kredi kuruluşu Export Development Canada’nın (EDC) Doğu Akdeniz ve Orta Doğu İş Geliştirme Direktörü ve Bölge Müdürü Famer Engin ise savunma ve havacılık şirketlerinin yatırım için dış finansman sağlamalarının önemli olduğunu söyledi.

EDC’nin kredi verirken hangi kriterlere dikkat ettiğinden bahseden Engin, kendilerine Kanadalı bir şirket veya yatırımcı aracılığıyla ulaşabileceklerini bildirdi.

Engin, savunma sanayisinin ihracat kredileri açısından yeni bir sektör olduğunu belirterek, eximbankların gelecek dönemde bu alanda daha etkili olacağını anlattı.

Famer Engin, “Bu sektörde exim kredilerine ne kadar erken ulaşırsanız sizler için o kadar büyük avantaj olacaktır. Öte yandan yapay zeka bu alanda ciddi fark yaratacak. Son dönemde geliştirilen modellerde, kodlamalarda ve mühendislik çalışmalarında yapay zeka öne çıkıyor. Savunma şirketlerinin de her geçen gün yapay zekayı daha yoğun kullanacağını öngörüyorum.” diye konuştu.