Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,430.80
ETH/USDT
2,595.40
BTC/USDT
60,936.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat açıklamalarda bulundu - VTR
logo
Teknoloji

Rusya'da mesajlaşma uygulaması Signal yasaklandı

Rusya'da mevzuata uymadığı gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması Signal’e erişim engeli getirildi.

Emre Gürkan Abay  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Rusya'da mesajlaşma uygulaması Signal yasaklandı

Moskova

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Signal’in terör ve aşırılıkçılığa yönelik mevzuata uymadığı belirtildi.

Açıklamada, "Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Signal uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere, son olarak da 1 Ağustos’ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti.

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması Signal, özellikle gizliliğe yönelik uçtan uca şifreleme gibi kullandığı teknolojilerle tanınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Havalimanı temmuzda 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Balıkesir'de yangında dumandan etkilenen kedi kadın itfaiyecinin verdiği oksijenle hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Türkiye, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabaları takdir ediyor

Benzer haberler

Rusya'da mesajlaşma uygulaması Signal yasaklandı

Rusya'da mesajlaşma uygulaması Signal yasaklandı

Çatışma bölgesindeki Kursk Nükleer Güç Santrali’nin çalışmasında aksama yaşanmadığı duyuruldu

Rusya, Ukrayna ordusuyla çatıştığı Kursk’ta tahkimatını artırıyor

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk
Gazprom'dan "doğal gaz ve LNG fiyatları daha da artabilir" uyarısı

Gazprom'dan "doğal gaz ve LNG fiyatları daha da artabilir" uyarısı
Rusya, Ukrayna'nın operasyon başlattığı Kursk'taki durumu "federal acil" seviyeye yükseltti

Rusya, Ukrayna'nın operasyon başlattığı Kursk'taki durumu "federal acil" seviyeye yükseltti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet