ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: Komuta kontrol ve harekat sistemlerini otonom bir yapıya sokmak istiyoruz ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, silah sistemlerinin kabiliyetini artırmak için yapay zekayı kullandıklarını belirterek "Bundan sonraki komuta kontrol sistemlerini ve harekat sistemlerini mümkün olduğunca otonom bir yapıya sokmak istiyoruz." dedi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA 2026 fuar alanında düzenlenen AA Teknoloji Masası'nın konuğu oldu.

SAHA'nın 1700'den fazla savunma ve havacılık konusundaki firmayı bir araya getiren Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olduğunu belirten İkinci, "Fuara baktığımızda bu yıl itibarıyla aslında 120 farklı ülkeden katılımın gerçekleştirildiği, uluslararası 300'e yakın firmanın ürünlerini sergilediği, 400 bin metrekare kapalı alanda Türk savunma ve havacılık endüstrisinin kabiliyetlerini, ürünlerini, teknolojilerini sergileme fırsatı bulduğu devasa bir organizasyonu hayata geçirmiş bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

SAHA'nın bu yıl yeni rekorlara imza attığına dikkati çeken İkinci, "2024'te yapılan fuarda 6 milyar dolar civarında bir sözleşme hacmine ulaşmış bir SAHA fuarı varken, şu anda bu yıl 8 milyar dolar civarında yeni sözleşmenin imzalandığı, uluslararası ve ulusal iş birliklerinin hayata geçirildiği bir platform olduk." dedi.

"Son dönemde dünyada yaşanan çatışmalarda çok farklı savunma ve saldırı mekanizmaları hayata geçirildi"

Son dönemde dünyada yaşanan çatışmalarda çok farklı savunma ve saldırı mekanizmalarının hayata geçirildiğini belirten İkinci, "Ukrayna-Rusya savaşında dronların daha çok ön plana çıktığı bir çatışma ortamı varken, İsrail-İran arasındaki çatışmada da uzun menzilli füzeler, hava savunma füzeleri, yine çok uzun menzilli olan saldırı dronları ve tek yönlü dolanan mühimmatların çok ciddi şekilde sahada kullanıldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci, son dönemde 3 alanın özellikle ön plana çıktığını belirterek, bunların uzun menzilli hareket kabiliyeti yüksek hipersonik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız hava araçları ve kamikaze dronlar olduğunu söyledi.

Savaşlarda sürdürülebilirliğin ve maliyet etkin çözümlerin ön plana çıktığını belirten İkinci, ROKETSAN'ın Türkiye'deki balistik ve seyir füzeleri anlamındaki en önemli üretim merkezi olduğunun altını çizdi.

İkinci, "Dronlarımızda kullanılan mühimmatlarımızın da birçoğu ROKETSAN'da üretiliyor. Bunların hepsi bir araya getirildiğinde aslında ROKETSAN'ın yapmış olduğu yatırımların maliyet etkin, kabiliyetli ve yüksek miktarda kolay üretilebilir ve hızlı bir şekilde savaş alanına sürülebilir teknolojilere yoğunlaştığını söylemek doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Silah sistemlerimizin kabiliyetini artırmak için yapay zekayı kullanıyoruz"

İkinci, çığır açıcı teknolojileri kendi teknolojilerine entegre edenlerin başarılı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka teknolojisini 3 alanda değerlendiriyoruz. İlki bizim kendi füzelerimize, hava savunma füzelerimize, seyir füzelerimize ve diğer bütün aslında akıllı mühimmatlarımızın içinde kendilerince karar verebilecek, doğru hedefi, angajmanı, doğru şartlar altında yapabilecek yapay zeka modüllerini, yapay zeka algoritmalarını entegre etmeye çalışıyoruz. Silah sistemlerimizin kabiliyetini artırmak için yapay zekayı kullanıyoruz. Bundan sonraki komuta kontrol sistemlerini ve harekat sistemlerini mümkün olduğunca otonom bir yapıya sokmak istiyoruz çünkü artık o kadar hızlı cereyan eden bir savaş ortamı var. Bu ortam içerisinde insanın karar vermesini kolaylaştıracak yapay zeka algoritmaları, bununla ilgili bilgisayar sistemlerinin bu işin yükünün çok büyük bir kısmını alması gerekiyor. Bu özellikle hava savunma gibi saniyelerin çok değerli olduğu alanlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Son olarak kendi üretimlerimizde ROKETSAN'ı bir fabrika, üretim merkezi veya sanayi merkezi olarak düşündüğünüzde, üretimlerimizin artırılması, optimize edilmesi, üretim altyapılarının daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yapay zeka mekanizmalarını işin içerisine dahil ediyoruz."

Kuantum teknolojilerini sistemlerine dahil ettiklerini anlatan İkinci, Tayfun Blok-4'te olduğu gibi hipersonik teknolojisine de çok ciddi yatırımları olduğunu belirtti.

İkinci, ROKETSAN'ın Türkiye'nin en büyük 3. AR-GE kuruluşu olduğuna dikkati çekerek bu alanda yaptıkları yatırımla dünyanın sayılı savunma şirketlerinden biri olduklarının altını çizdi.

Özellikle navigasyon, sensör, yapay zeka ve hibrit arayıcı başlık teknolojilerinde yürütülen çalışmaların farklı füze ailelerine entegre edildiğini belirten İkinci, şunları söyledi:

"AR-GE projelerimizin birçoğu aslında temel teknolojilere dayanıyor. Mesela navigasyon teknolojilerinde temel teknoloji olarak biz daha çok etkinliğimizi nasıl artırırız? GPS bağımsız navigasyonu nasıl yapabiliriz? Yeryüzü referanslı navigasyonu nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Bunun çalışmasını bütün füzelerimiz için, bütün sistemlerimiz için yapıyoruz. Bu temel teknolojilerden bir tanesi. Bu projelerin hepsinin içerisinde malzeme teknolojilerinden tutun, işte yapay zeka algoritmalarının entegre edilmesi, yeni tip hibrit arayıcı başlık çalışmalarının yapılması, sensörlerin geliştirilmesi. Bunları dikkate aldığımızda onlarca çalışma hayata geçirilmeye gayret gösteriliyor. Kimisi çok hızlı sonuca ulaşıyor, kimisi biraz daha vakit alıyor."

İkinci, bazı projelerin doğrudan son kullanıcı tarafından görülen ürünlere dönüşürken, bazı çalışmaların ise mevcut sistemlerin performansını artıran altyapı teknolojileri olarak görev yaptığını şu sözlerle anlattı:

"AR-GE çalışmalarımızın içerisindeki birçoğu, görünmez yeni teknolojiler olarak sistemlerimizin içerisine yeni bloklara ekstra özellikler katmak üzere de devamlı bir şekilde bizim kabiliyetlerimizi artırıyor. Bu açıdan baktığımızda tüm AR-GE faaliyetlerinin illa yüzde 100 bir sonuca ulaşması şart değil. Ama bunlar mutlaka ve mutlaka bizim yapmış olduğumuz platformlara katkı sağlıyor diyebiliriz."

NEŞTER, patlayıcı kullanmadan tehdit unsurunu ortadan kaldıracak

İkinci, ROKETSAN'ın SAHA 2026'da öne çıkan ürünlerinden biri olan NEŞTER'e ilişkin bilgiler verdi. Patlayıcı harp başlığı taşımayan sistemin, yalnızca tehdit unsurunu etkisiz hale getirmeye yönelik geliştirildiğini belirten İkinci, ürünün özellikle hassas operasyon ihtiyaçlarından doğduğunu anlattı. İkinci, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerimiz istenmeyen hasar konusunda çok hassas, dolayısıyla NEŞTER de bu fikirden çıkmış olan bir ürün. NEŞTER'in temel felsefesi aslında hiçbir patlayıcı kullanmadan sadece size tehdit olan mekanizmayı bertaraf etmeye dayanan bir teknolojiye sahip. Bizim MAM-L'nin aslında üzerinde patlayıcısı kaldırılmış, onun yerine işte daha farklı bir mekanizma entegre edilmiş bir ürün."

Fuarda ilk kez tanıttıkları ürünlerden birinin de Mini Seyir Füzesi olduğuna işaret eden İkinci, ROKETSAN'ın mevcut SOM, ATMACA ve ÇAKIR ürün ailesinin "en küçük kardeşi" olarak tanımlanan sistemin, yüksek adetli ve düşük maliyetli üretim yaklaşımıyla geliştirildiği belirtildi.

İkinci, sistemin özellikle SİHA'ların uzun menzilli vurucu gücünü artıracağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Mini Seyir Füzesi çok hızlı ve maliyet etkin bir şekilde üretilebilecek ve SİHA'larımızdan, uçaklarımızdan atılıp 250 kilometre menzile kadar etki sağlayabilecek olan akıllı mühimmatlar. Burada kullanacağımız malzemeler çok kolay bulunabilecek. Çok rahat işlenebilecek. İşte CNC yerine böyle kalıpla çıkarılabilecek. Plastikten metale, saca kadar birçok kullanımı çok rahat olan malzemeden oluşturulmuş bir seyir füzesi ürünü olarak bizim önümüze geliyor."

Buna rağmen sistemin gelişmiş seyir füzelerinde bulunan kritik kabiliyetlerden taviz vermediğini vurgulayan İkinci, "GPS'den bağımsız navigasyon üniteleri, arayıcı başlıkları işte patlayıcının etkin kullanılması, manevra yetenekleri, sensörleri bir aile olarak baktığınızda yeteneklerinden herhangi bir şekilde eksilmeyen ama maliyetinde çok ciddi bir şekilde fayda sağladığımız bir ürünü ortaya çıkarmaya gayret gösterdik." diye konuştu.

ROKETSAN'ın SAHA 2026'da öne çıkardığı ürünlerden birinin yeni nesil tanksavar füzesi CİDA olduğunu ifade eden İkinci, görüş ötesi hedeflere karşı geliştirilen sistemin özellikle helikopterler, zırhlı araçlar ve insansız kara araçları için uzun menzilli çözüm sunduğunu söyledi. İkinci, ürünün en önemli farkının operatöre gerçek zamanlı görüntü aktarımı sağlaması olduğunu dile getirdi.

"CİDA'nın temel felsefesi aslında görüş ötesinde üzerinde var olan arayıcı başlıktaki görüntüsünü operatöre transfer ederek yani görüşün ötesindeki hedefi de etki altına alabilecek uzun menzili bir tanksavar füzesinin ortaya çıkartılması." diyen İkinci, "Biz şu anda denemelerini yaptığımız zaman gördük ki aslında havadan karaya 55 kilometrenin üzerinde, işte yerden yere karadan karaya da 35 kilometrenin üzerindeki menzillere ulaşabiliyor. Bu menzil mesafesi aslında bizim hem helikopterlerimizi, ATAK helikopterimiz gibi platformlarımızı, hem diğer helikopterlerimizi, hem zırhlı araçlarımızı, hem de insansız kara araçlarımızı çok daha uzun mesafeye angaje olabilecekleri bir mühimmatı da beraberinde getiriyor." yorumunu yaptı.

CİRİT Anti-İHA füzesi, dron tehditlerine karşı maliyet etkin bir çözüm sağlıyor

İkinci, ROKETSAN'ın uzun yıllardır kullanılan CİRİT füzesini de yeni nesil tehditlere karşı yeniden konumlandırdığını anlattı. SAHA 2026'da tanıtılan CİRİT Anti-İHA çözümünün, özellikle düşük maliyetli dron saldırılarına karşı geliştirildiğini belirten İkinci, mevcut füzenin hava savunma görevine adapte edildiğini anlattı.

Murat İkinci, "Son dönemde sayıları çok artan dron saldırılarına karşı maliyet etkin bir hava savunma çözümü bulmaya çalıştık. CİRİT'in üzerinde yapılan en büyük değişiklik aslında yaklaşma sensörüyle üzerindeki harp başlığının entegrasyonunu artırarak lazer güdümlü bir füzeyi yerden havaya bir hava savunma füzesine dönüştürmek oldu." dedi.

Sistemin özellikle alçak irtifada hareket eden dron tehditlerine karşı etkili olduğunu vurgulayan İkinci, "Bu ürünümüzün ihracatını da gerçekleştirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber uluslararası alanda da kullanımına çok ciddi bir talep var." dedi.

Şirketin hedefleri ve yeni projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İkinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yakın zamanda gerçekleştirilen açılışlarla Türk savunma sanayisinin önemli yatırımlarını halkla paylaştıklarını anımsattı.

İkinci, Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisini ve yeni AR-GE merkezini hayata geçirdiklerini belirterek, yeni üretim hatlarının altyapısını oluşturacak tesislerin de temellerini attıklarını kaydetti.

"İhracattan gelen bütün parayı üretim kabiliyetimize yatırmaya devam edeceğiz"

Kırıkkale'de özellikle yakıt üretimi anlamında kritik bir kabiliyet getiren büyük bir tesisin açılışını yaptıklarını hatırlatan İkinci, ROKETSAN'ın üretim kabiliyetlerini katbekat artıran yatırımları devreye aldıklarını vurguladı.

İkinci, şirket gelirlerinin doğrudan kapasite artırımına yönlendirildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"1 milyar dolara yakın bir yatırımın açılışını yapmakla beraber yeni 2 milyar dolarlık yatırımın da başlangıcını yaptık. Bu şu anlama geliyor: ROKETSAN kazanmış olduğu paraların hepsini aslında kendi üretim altyapılarının kapasitesini artırmak için harcıyor. Bunların hepsini kapasite artırılması için harcıyor ve onlara dönüştürüyor. Önümüzdeki dönem içerisinde bunlar peyderpey hayata geçtikçe, şu anda var olan üretim kapasitesi de hızla önümüzdeki dönem içerisinde artacak. Kimi tesisler 6 ay içerisinde devreye giriyor, kimisi 1 sene içerisinde devreye girecek. Ama bunların hepsi peyderpey ROKETSAN'ın bütün ürünler anlamındaki üretim kabiliyetine, kapasitesine çok ciddi katkı sağlayacak. Şu anda kapasiteyle ilgili, tamamen üretime odaklanmış bir kapasitemiz var. 3 vardiya çalışıyoruz. Ama bundan sonraki dönemde bu yeni devreye girecek olan hatlarımızla beraber şu anda bahsettiğimiz kapasitelerin katbekat üzerinde bir üretim yoğunluğuna kavuşmuş olacak ROKETSAN. Hem kendi Silahlı Kuvvetlerimiz için hem de şu anda dünyadaki talebi karşılayabilmek için bu yatırımlar çok kritik bir anlam ifade ediyor. Biz var gücümüzde her zaman yaptığımız gibi kazanmış olduğumuz bütün parayı, özellikle ihracattan gelen bütün parayı, kendi altyapılarımıza ve üretim kabiliyetimize yatırmaya devam edeceğiz."

CİDA füzesinin seri üretim çalışmaları başladı

Geliştirilen yeni ürünlerin teknolojik olgunluk düzeyine de değinen İkinci, bazı sistemlerin halihazırda sahada görev yaptığını belirtti.

NEŞTER'in sahada olduğunu, Mini Seyir Füzesi'nin de çok kısa zaman içerisinde görüleceğini bildiren İkinci, "CİDA füzesinin atışını yaptık, ilgili seri üretim çalışmaları başladı. Testleri daha zorlu koşullar altında devam edecek. Bir kısım ürünümüzün zaten ihracatı gerçekleştirildi. Baktığımız zaman bizim ortaya koyduğumuz ürünler, bahsetmiş olduğum birçok AR-GE projesinin ete kemiğe bürünmüş halleri, belli bir derecenin üzerinde olgunluğa ulaşmış halleri. Bu ürünler şu anda hızlı bir şekilde hem Silahlı Kuvvetlerimize hem de ihracat anlamında diğer dost ve kardeş ülkelere mutlaka ürün olarak sergilenecek." ifadelerini kullandı.

SAHA 2026 fuarındaki görüşme trafiğini ve uluslararası ilgiyi değerlendiren İkinci, fuar kapsamında milyonlarca dolarlık sözleşmelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Uluslararası heyetlerin yoğun ilgisine dikkati çeken İkinci, "Uluslararası delegasyon anlamında çevremizde yaşamış olduğumuz çatışma ortamına, ulaşım zorluklarına rağmen, çok ciddi bir katılım ve çok ciddi bir ziyaretçi trafiği var. Özellikle bu konuda uluslararası ziyaretçilerin sayısı, ilgi alanları, işbirlikleri potansiyellerini dikkate aldığımızda, SAHA 2026 gerçekten çok büyük bir potansiyeli açığa çıkartan bir aktivite olarak bizim savunma ve havacılık sektörüne çok ciddi destek veriyor." dedi.

İkinci şunlara vurgu yaptı:

"Uluslararası ilgi, 120'den fazla ülkenin katılımı, birçok yabancı firmanın burada olması, özellikle Ortadoğu'da yaşanan çatışma ortamına rağmen, buradaki ilgi seviyesinin bu seviyede olması bizim için aslında Türk savunma sanayisinin önümüzdeki dönem çok hızlı büyüyeceğine ve uluslararası anlamda çok ciddi işbirliklerinin altına imza atacağımız bir hale dönüşeceğinin en büyük emaresini veriyor. Sadece Doğu'dan, Ortadoğu'dan, Türk Cumhuriyetleri'nden değil, Avrupa'dan da birçok delegasyonu şu anda burada görüyoruz. Hem NATO kapsamında hem Avrupa Birliği kapsamında, Türkiye ile savunma alanındaki işbirliklerinin artırılması için çok büyük bir talep var, çok büyük bir istek var. Türkiye ve Türk savunma sanayisi bunu kullanarak önümüzdeki dönem içerisinde uluslararası işbirliklerine şu anda gelmiş olduğu 10 milyar dolarlık ihracat rekorunu aslında çok hızlı bir şekilde artıracak potansiyele ulaşacak. SAHA da bunun en net emarelerinden bir tanesi, hep beraber gördük."

Bu yıl 1 milyar dolardan fazla ihracat hedefleniyor

ROKETSAN'ın büyüme ve finansal hedefleri hakkında da bilgi veren İkinci, şirketin Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma şirketlerinden biri olduğunu, dünyada Baykar'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci, küresel sıralamada ise 11. savunma şirketi konumunda bulunduğunu aktardı.

Son 3-4 yıldır her yıl dolar bazında yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme trendi yakaladıklarına işaret eden İkinci, finansal hedeflere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen seneyi 750 milyon doların üzerinde bir ihracat rakamı ile kapattık. Bu sene onu 1 milyar doların üzerinde yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme ile kapatmak istiyoruz. 2025'i 2 milyar doların üzerinde bir ciro ile kapattık. Bu sene 3 milyarın çok üzerinde bir ciro ile kapatacağımızı değerlendiriyoruz. Hatta çok daha üzerine çıkacağımızı değerlendiriyoruz. Üretim altyapılarının kapasitesi arttıkça, ürün ve üretimle ilgili kabiliyet arttıkça bu böyle çok katmanlı olarak yukarıya doğru taşınan bir süreç olacak. Bizim tahminimiz önümüzdeki 5 yıl boyunca dünyanın en hızlı büyüyen savunma şirketlerinden bir tanesi ROKETSAN olacak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Elde etmiş olduğumuz veriler de finansal veriler de bunu gösteriyor. Ama asıl büyük veri ROKETSAN'ın uluslararası ve ulusal anlamda almış olduğu sipariş miktarları. Buna da baktığımız zaman neredeyse 2-3 katlık bir büyümeden bahsediyoruz bu dönem içerisinde. Bu ROKETSAN'ın önümüzdeki dönem hızlı bir şekilde büyüyeceğinin en net göstergelerinden bir tanesidir diyebiliriz."

Murat İkinci, elde ettikleri ulusal ve uluslararası sipariş miktarlarında da bu dönem içerisinde 2-3 katlık bir büyüme yaşandığını, bunun şirketin hızlı ivmelenmesinin en net göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

İkinci, Anadolu Ajansı ve Teknoloji Masası'na, sektörün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.