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Robot 'Göbeklitepe' nabzı ve kandaki oksijeni ölçerek sağlık çalışanlarına destek olacak

Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Öztoprak, "Robotumuz ile karınca kararınca sağlık personelimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Eşber Ayaydın   | 04.02.2021
Robot 'Göbeklitepe' nabzı ve kandaki oksijeni ölçerek sağlık çalışanlarına destek olacak

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine katkı sunmak amacıyla hastanın nabzı ile kanındaki oksijen değerini ölçen robot geliştirdi.

2019 yılındaki TEKNOFEST başta olmak üzere katıldıkları birçok yarışmada derece alan Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, salgın döneminde de sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekip, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından uzaktan kumanda edilebilen ve hastanın nabzıyla kanındaki oksijen miktarını ölçen "Göbeklitepe" isimli robotu geliştirdi.

"Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik"

Okulun müdürü İsmail Öztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sağlık personeli ile hastalar arasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik bir robot geliştirdiklerini ifade etti. Robotu daha da geliştireceklerini, yeni yapacakları proje ile ortamdaki koronavirüsü temizleyen bir robot üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Öztoprak, "Robotumuz ile karınca kararınca sağlık personelimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Cep telefonundan kontrol edilebiliyor

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapan Mekatronik Mühendisi Muhammed Said Çiçek, ekip olarak robotik alanda önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Robotta kumanda kullanmadıklarını, bulaş riski yüksek olduğu için her doktor ve hemşirenin aleti bluetooth aracılığıyla telefonundan yönlendirebileceğine işaret eden Çiçek, "Robotun üzerinde bulunan ekran, kamera, mikrofon, hoparlör ile görüntülü ve sesli konuşma imkanı var. Robot sayesinde hastanın nabzı ve kandaki oksijen değerini ölçüyoruz." dedi.

Robot aracılığıyla hastalara ilaç ve yiyeceklerini de ulaştırabildiklerini ifade eden Çiçek, "Göbeklitepe"yi alanda kullanılması için Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.

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