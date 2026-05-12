Road to Global'in açıklamasına göre, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu konferans, teknoloji ve iş dünyasının devlerini buluşturacak.

WKÖ Wien çatısı altında 20-21 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak Road to Global, bu sene 50'den fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek.

Etkinlik boyunca dünya devleri global pazarlara açılırken "Nasıl başardılar?", "Neleri doğru yaptılar?", "Nerelerde hata yaptılar?" ve "Farklı pazarlara giderken yeni planları neler?" gibi kritik soruları samimiyetle cevaplayacak.

Katılımcılar, globalleşme yolculuğunda yapılan hatalardan ders çıkarırken, geleceğin stratejilerini ilk ağızdan dinleme şansı yakalayacak ve yeni işbirlikleri için adımlarını atacak.

Bu yılki etkinliğin en büyük farkı, Road to Global’in Tech Summit ile yaptığı stratejik işbirliği olarak öne çıkıyor. Almanya merkezli Tech Summit’in teklifiyle gelen bu ortaklık, teknolojik altyapı ile ticari genişlemeyi aynı potada eriterek katılımcılara çok daha geniş bir coğrafya erişimi ve genel bir perspektif sunacak.

Geçen yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen Road to Global, ekosistemde büyük bir fark yarattı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan veriler, başarının somut göstergesi oldu.

Katılımcı şirketler ve yatırımcılar arasında kurulan köprüler sayesinde devasa bir ekonomik hacim yaratıldı. Geçen sene Özbekistan Devlet Fonu'nun katılımcı olarak bulunduğu etkinlikte 20 milyon dolarlık yatırım kararı alındı ve anlaşmalar tamamlandı.

Onlarca farklı ülkeden gelen girişimciler, ilk küresel adımlarını bu etkinlikte attı. Türk şirketleri de Viyana Teknik Üniversitesi ile işbirlikleri oluşturup AB fonları tarafında da yeni projelerini başlattı.

Türk kurumları ve girişimleri ürün ve hizmetlerini sahnede paylaşma şansı bulurken, birçok ürün ve hizmetini de anlaşmalarla taçlandırdı. Bu Türk şirketleri Avrupa’ya hızla açılma kapısını araladı.

Bu yıl 50 milyon dolardan fazla anlaşma beklentisi var

Bu yıl 1500’den fazla katılımcı, 50 uluslararası konuşmacı, 50 milyon dolardan fazla ikili anlaşma beklentisiyle kapılarını yeniden açan Road to Global etkinliğine New York’tan Singapur’a, Londra’dan İstanbul’a kadar uzanan geniş bir coğrafyadan çok önemli kurumlar büyüme stratejilerini konuşacak.

Mastercard, 3VC, Estonya E-Residency, Zicer Zagreb Inovasyon Merkezi, Invest Austria gibi yabancı kurumların yanı sıra Türk kuruculara ait Westure Ventures, Werer Energy, Mazed AI, Nexrone Global, Tecmony gibi global Türk şirketleri ve liderleri de sahnede yer alacak.

Yatırımcı kahvaltısı (Road to Global Investor Breakfast) yatırımcılar ve kurumları, girişimcileri bir araya getirecek. B2B eşleşmeler ve özel workshoplar ile etkinlik, sadece dinlemekle kalmayıp, iş ortaklıklarının kurulduğu aktif bir platform olarak da katılımcılara fırsatlar sunacak.

İki gün sürecek etkinlik, global vizyonu olan her şirket için bir dönüm noktası olmayı hedefliyor. Yapay zekadan enerji sektörüne, finansal teknolojilerden Avrupa’nın önemli inovasyon ajanslarına ve girişimlerine dek tüm paydaşlar tek bir etkinlikte yan yana gelecek.

Nexrone Global tarafından hayata geçirilen Road to Global, yerel girişimlerin ve şirketlerin küresel pazarlara açılma süreçlerini hızlandıran, stratejik danışmanlık ve networking odaklı bir organizasyon olma özelliğini taşıyor. Nexrone, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Türkiye’de bulunan ofisleriyle Amerika, Asya ve Avrupa pazarlarında büyümek isteyen şirketlere çeşitli destek hizmetleri sunuyor.

"Her yıl başka bir ülkede büyük oyuncuları ve fırsatları bir araya getirmesi için teklifler geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen etkinliğin kurucusu Ersoy Soyer, Road to Global’in ilk yılından itibaren hızlı bir ivme ile büyümeye devam ettiğini belirtti. Bu büyümede en önemli bileşenin, her şirketin global pazarlarda yer alma isteği ve potansiyel risklerini azaltmaya odaklanması olduğunu aktaran Soyer, "Türk şirketlerine global pazarlardaki büyük oyuncularla işbirliği fırsatı sunulması, etkinliğin en önemli potansiyel gücü olarak öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Her yıl başka bir ülkede Road to Global’in daha büyük oyuncuları ve fırsatları bir araya getirmesi için gelen teklifler de olduğunu kaydeden Soyer, dünyanın bir değişimden geçtiğini ve uluslararası fırsatları değerlendirerek daha büyük işbirliklerini kaçırmamanın her ülke için değerli olduğunu vurguladı.