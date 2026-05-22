Prizren Yunus Emre Enstitüsünde "Özdemir Bayraktar Teknoloji Atölyesi" Açıldı

Kosova’nın Prizren şehrindeki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), gençlerin teknoloji ve inovasyon alanlarındaki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan "Özdemir Bayraktar Teknoloji Atölyesi" törenle hizmete açıldı.

Prizren YEE tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merhum Özdemir Bayraktar’ın ismini taşıyan teknoloji atölyesinin açılışı Enstitü binasında gerçekleştirildi.

Açılış törenine, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Priştine Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin Jable’nin yanı sıra davetliler katıldı.

Gençlerin robotik, temel kodlama ve teknoloji odaklı projeler üzerine eğitim alacağı atölyenin, özellikle TEKNOFEST hazırlık süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.

Teknoloji atölyesinin, gençlerin teknoloji ile inovasyon alanlarında gelişmesine ve üretim, araştırma ile teknoloji geliştirme alanlarında önemli çalışmalara imza atmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.