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Bilim Teknoloji

Otobüs ve otomobil büyüklüğünde gök taşları Dünya'nın yakınından geçti

Gök bilimciler biri otobüs, diğeri otomobil büyüklüğünde iki gök taşının Dünya'nın yakınından geçtiğini bildirdi.

Emre Aytekin   | 16.09.2020
Otobüs ve otomobil büyüklüğünde gök taşları Dünya'nın yakınından geçti

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Jet İtki Laboratuvarına bağlı Dünya'ya Yakın Gök Cisimleri Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "2020 RF3" ve "2020 RD4" adlı verilen iki gök taşı, önceki gece iki saat arayla yerkürenin yakınından geçti.

Gök taşlarından otobüs büyüklüğündeki ilki Dünya'ya 94 bin, otomobil büyüklüğündeki diğeri ise 106 bin kilometre kadar yaklaştı.

Her yıl Mars ve Jüpiter arasındaki Ana Asteroid Kuşağı ve Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'ndan kopan çok sayıda asteroid Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine savruluyor. Bunlardan bir kısmı Dünya yörüngesine kadar girebiliyor.

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