Euro
7.30
Dolar
6.68
BIST 100
88,682.97
Altın
1,587.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi

Gök bilimciler, orta büyüklükte bir kara deliğin bugüne kadarki en güçlü kanıtını keşfetti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 01.04.2020
Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi nasa.gov

Ankara

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kara delikle ilgili kanıtın, iki X ışını gözlem evi ve Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini inceleyen New Hampshire Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından keşfedildiğini duyurdu. 

Çalışmayla ilgili ayrıntılar "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

Güneş'in 50 bin katı büyüklükteki kara deliğin izinin, 2006'dan bu yana sürüldüğü, gök bilimcileri ilk harekete geçiren şeyin, 3XMM J215022.4−055108 adı verilen güçlü X ışını parlaması olduğu belirtildi.

X ışını parlamasının sadece iki senaryoyla açıklanabileceğini dile getiren çalışma ekibinin lideri Dacheng Lin, bunları Samanyolu Galaksisi dışında bir yıldızı yutan orta kütleli bir kara delik ya da Samanyolu'nda soğuyan bir nötron yıldızı olarak sıraladı.

Bu noktada X ışınının tam yerinin tespiti için devreye giren Hubble Teleskobu, parlamanın, Samanyolu Galaksisi'nde uzak bir noktadan değil farklı bir galaksinin dış kısmında yoğun yıldız kümesinden kaynaklandığına dair güçlü kanıt ortaya koydu.

Galaksilerin dış kısmının, orta büyüklükte kara delikler keşfedilmesi beklenen bölge olduğuna işaret edilirken, Li, Hubble'ın elde ettiği veri doğrultusunda orta büyüklükte bir kara deliğin, ışının "en muhtemel açıklaması" olduğunu söyledi.

Kendisine çok yaklaşan bir yıldızı parçalamasının yol açtığı parlamayı inceleyen gök bilimciler, kara deliğin kütlesinin Güneş'in 50 bin katı olduğunu hesap etti.

Süper kütleli kara deliklerin, galaksilerin merkezinde bulunduğu, yıldızlardan biraz daha büyük kütleye sahip kara deliklerin de büyük bir yıldızın sönmesi sonucu oluştuğu ifade ediliyor.

Orta büyüklükteki kara deliklerin, kara delik gelişiminde uzun süredir aranan "kayıp halka" olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 920 kişi daha hayatını kaybetti
Kadın futbolunda koronavirüsten vefat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'in Guangdong eyaleti, vahşi hayvan eti yiyenlere para cezası verecek
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 arttı

Benzer haberler

Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi

Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi

NASA, Ay roketi çalışmalarını askıya alıyor

NASA 'evden çalışma' sistemine geçti