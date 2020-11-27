Euro
9.35
Dolar
7.82
BIST 100
1,328.73
Altın
1,785.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

OECD: Kovid-19 krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Kovid-19'un eğitimden sağlığa hayatın her alanında dijital teknolojilere olan bağımlılığın ortaya çıkmasına sebep olduğunu duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 27.11.2020
OECD: Kovid-19 krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı

Berlin

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitimden sağlığa hayatın her alanında dijital teknolojilere olan bağımlılığın ortaya çıkmasına sebep olduğunu duyurdu.

OECD, “Dijital Ekonomi Görünümü" raporunu yayımladı.

Geliştirilen internet bağlantısının ve yeteneklerinin, birçok ülkenin Kovid-19’nın neden olduğu sağlık ve ekonomik kriziyle mücadele etmesine yardımcı olduğu belirtilen raporda, salgının “dijital dönüşüm” için çıtayı yükselttiği vurgulandı.

Raporda, Kovid-19 salgınının, eğitimden sağlığa hayatın her alanında dijital teknolojilere olan bağımlılığı daha fazla ortaya koyduğunun altı çizilerek, bunun sonucunda yüksek kaliteli ağlara olan ihtiyacın artmakta olduğu vurgulandı.

OECD raporunda, “Bu nedenle, dijital dönüşümde kimseyi geride bırakmadan yönetmek ve koordine etmek için eskisinden daha bütüncül ve daha stratejik kavramlar gerekli.” denildi.

Rapora göre, Kovid-19 salgınında internet kullanımı ve erişilebilirliği hızla arttı. Salgının başlangıcından bu yana, insanlar çevrimiçi yaşamaya ve çalışmaya alıştıkça internet trafiği yüzde 60 artış gösterdi.

Hızlı ve güvenilir internet erişiminde ülkeler arasındaki farklılığa vurgu yapılan raporda, “Örneğin, OECD ülkelerinde sabit geniş bant aboneliklerinde fiberin payı Güney Kore'de yüzde 82'ye çıkarken, Avusturya, Belçika, Almanya, Yunanistan, İsrail ve İngiltere’de, genellikle kırsal bölgelerde, yüzde 5'in altına kadar düşebilmektedir.” ifadesine yer verildi.

Raporda, hükümetlerin özel yatırımı, rekabeti ve altyapı yatırımları paylaşımını teşvik ederek ile geniş bant elektronik haberleşme ihalelerinde kırsal alanlar için minimum kapsama seviyeleri belirleyerek geniş bandı güçlendirebilecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 269 bin 650'ye çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir

Benzer haberler

OECD: Kovid-19 krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı

OECD: Kovid-19 krizi dijital teknolojilere bağımlılığı ortaya çıkardı

İsrail’le yakınlaşan BAE siber cephanesini güçlendiriyor

Almanya'da çok sayıda polis hakkında aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin projesi OECD raporunda örnek uygulama olarak tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin projesi OECD raporunda örnek uygulama olarak tanıtıldı
AB, terörle mücadele amacıyla internette veri şifrelemesini aşmak için yetki istiyor

AB, terörle mücadele amacıyla internette veri şifrelemesini aşmak için yetki istiyor