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Teknoloji

Nvidia ile Google'dan kuantum bilişim alanında işbirliği

ABD'li çip şirketi Nvidia, yeni nesil kuantum hesaplama cihazlarının tasarımını hızlandırmak için Google Quantum AI ile çalışacağını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Nvidia ile Google'dan kuantum bilişim alanında işbirliği

New York

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Google Quantum AI'nın, kuantum işlemcilerinin fiziğini simüle etmek için NVIDIA'nın Eos süper bilgisayarını kullanacağı belirtilerek, bunun kuantum hesaplama donanımının mevcut sınırlamalarının üstesinden gelmeye yardımcı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, kuantum bilgisayarların hatalar oluşmaya başlamadan önce gerçekleştirebilecekleri işlem sayısını sınırlayan "gürültü" adı verilen zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret edilerek, bunların bilgisayarların daha uzun görevler için etkili bir şekilde çalışmasını engellediği kaydedildi.

Google Quantum AI'nın gürültüyü anlamaya ve azaltmaya yardımcı olan simülasyonları çalıştırmak için NVIDIA'nın teknolojisini kullanacağı vurgulanan açıklamada, bu simülasyonların pahalı olduğu ancak Google'ın CUDA-Q platformunu kullanarak NVIDIA Eos süper bilgisayarında bunu maliyetinin çok daha altında gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Google'ın CUDA-Q platformu ve NVIDIA'nın grafik işlem birimleri sayesinde bir hafta sürecek gürültülü simülasyonlarının birkaç dakika içinde yapılabileceği bildirildi.

Bu simülasyonlar için kullanılan yazılımın, CUDA-Q platformu aracılığıyla diğer mühendislerin kullanımına sunulacağı kaydedilen açıklamada, işbirliğinin kuantum bilgisayarlarını gelecekte gerçek dünya sorunlarını çözmek için daha pratik hale getirmeyi amaçladığına işaret edildi.

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