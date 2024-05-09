Dolar
32.21
Euro
34.66
Altın
2,308.37
ETH/USDT
2,977.30
BTC/USDT
61,203.00
BIST 100
10,202.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın, piste inişinin ardından lastiğinin patladığını ve pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiğini bildirdi Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Havalimanı’nda ön tekeri patlayan ve gövdesi üzerine inen uçağa ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Teknoloji

Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi

Askeri koşullara da uygun üretilen fener, 1 saat 54 dakika kesintisiz çalışabilen, ışığın yüzde 96'sını yansıtan, daha uzun ve geniş menzili aydınlatan, aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlandı.

Ahmet Demircan  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Niğdeli girişimci, devlet desteğiyle Teknopark'ta kurduğu firmasında, askeri koşullara uygun, çalışma süresi uzun, ışığın yüzde 96'sını yansıtan, daha uzun ve geniş menzili aydınlatan, sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı el feneri geliştirdi.

Daha önce el feneri alım satım işleri yapan Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu 45 yaşındaki Kadir Emrah Demiç, 4 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle Niğde Teknopark'ta şirket kurdu.

Şirkette ekstrem (sıra dışı) hava koşullarına dayanıklı, daha geniş ve uzun bir alanı aydınlatan fener tasarlayan Demiç, silahlarda kullanılabilen ürünün seri üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Girişimci Kadir Emrah Demiç, AA muhabirine, geliştirdiği el fenerinde yeni nesil özellikler olduğunu söyledi.

Diğer el fenerlerindeki eksiklere göre cihazı geliştirdiğini belirten Demiç, şöyle konuştu:

"Isınma, yansıtma ve elektronik kartının verim problemine çözüm ürettik. Diğer ürünlerdeki ışık gücü fener çalıştıkça düşüyor. Bunun temel sebebi, fener içindeki ledin ısınması, elektronik kartın verimli olmaması ve pil voltajının düşmesi. Elektronik kartı, pil voltajına bağlı kalmadan ledin enerji isteyeceği akımda tamamen yerli olarak tasarlandı. Isınmadan kaynaklı problemler de mekanik olarak çözüldü. Diğer ürünlerin ledleri 90 ile 145 derece arasında ısınırken, ürünümüzün ledi 55 derece sıcaklıkta sabit ve sürekli olarak çalışıyor. Diğer ürünlerde ışığın yüzde 90'ı dışarıya aktarılıyor, bizim ürünümüzde ise üretilen ışığın yüzde 96'sını yansıtabiliyoruz."

Demiç, normal el fenerlerine göre yüzde 15 daha yüksek ışık şiddeti, yüzde 60 daha geniş odak elde ettiklerini, bu sayede cihazın daha geniş ve uzun menzilli bir alanı aydınlattığını anlattı.

"Eksi 40 dereceye uygun"

Geliştirdiği elektronik karttan yüzde 96 verim aldıklarına dikkati çeken Demiç, şöyle devam etti:

"El fenerimiz normal şartlarda 1 saat 54 dakika kesintisiz ve aynı parlaklıkta çalışıyor. Mekaniği askeri koşullara uygun tasarlandı. Dayanıklılık ve kırılmaya yönelik testler yapılacağı için ürünümüze cam koymadık. Depo koşullarında 55-60 derece ile eksi 40 dereceye uygun olması gerekiyor. Ürünümüz bu şartlara uygun. Ayrıca kullanılacak pillerin de bu standartlara uygun olması gerekiyor. Biz de ürünümüzde askeri sınıf pil kullanıyoruz. Ürünümüz yüzde 85 civarında yerli ve prototipi tamamlandı. Belgelendirme kısmında bu oranın daha da yüksek olmasını bekliyoruz. Dünya nasıl el feneri üretiyorsa artık biz de aynı koşullarda el feneri üretebileceğiz."

El fenerinin silahlara takılması için çalışmaların devam ettiğini bildiren Demiç, parça çizimlerini yaptıklarını yaklaşık 6 ay içinde parçayı üretebileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: Tarihi Kayseri Çarşısı’ndaki yangınla yüreğimiz de yandı
Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldı
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki
İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 85 bin çift ayakkabı ele geçirildi
Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde su verimliliği için gül yetiştiriliyor

Benzer haberler

Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi

Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet