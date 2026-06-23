NatPower ve Tesla, Avrupa'da batarya enerji depolama sistemleri için anlaştı Enerji şirketi NatPower ile ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'da 25 gigavatsaatten fazla batarya enerji depolama sistemi kapasitesini kapsayan çok yıllı bir tedarik ve uygulama anlaşmasına vardıklarını duyurdu.