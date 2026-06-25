NATO Genel Sekreteri Rutte: ASELSAN, Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor

Selen Valente Rasquinho
25 Haziran 2026•Güncelleme: 25 Haziran 2026
Rutte, "Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. (Ankara'da düzenlenecek) Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz." açıklamasında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Rutte, "(NATO Ankara Zirvesi) Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika." dedi.
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