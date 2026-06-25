NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte: ASELSAN, Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

Rutte, "Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. (Ankara'da düzenlenecek) Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "(NATO Ankara Zirvesi) Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika." dedi.