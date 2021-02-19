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Bilim Teknoloji

NASA'nın 'Perseverance' adlı keşif aracı Mars yüzeyine başarılı şekilde indi

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

Hakan Çopur   | 19.02.2021
NASA'nın 'Perseverance' adlı keşif aracı Mars yüzeyine başarılı şekilde indi

Washington

"Perseverance" keşif aracı Mars yüzeyine indi

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu. ( NASA/EPA/HANDOUT - Anadolu Ajansı )

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

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