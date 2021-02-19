NASA'nın 'Perseverance' adlı keşif aracı Mars yüzeyine başarılı şekilde indi
NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.
Washington
NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.
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#Canlı: NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance uzay aracı, Mars yüzeyine iniş yapıyor https://t.co/zfpwJ5MkXa— AA Canlı (@AACanli) February 18, 2021