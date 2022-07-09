Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,742.48
ETH/USDT
1,221.50
BTC/USDT
21,739.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Bennu isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 09.07.2022
NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı

Ankara

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.

Arizona Üniversitesinde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.

Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da sağanak ve dolu taşkınlara ve hasara neden oldu
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle bayramlaştı
Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı

NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı

NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu ile iletişimi koptu

NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, Ay yolculuğuna başladı

Türk doktor astronomi fotoğraflarını NASA için renklendirecek

Türk doktor astronomi fotoğraflarını NASA için renklendirecek
NASA, CAPSTONE uzay aracını Ay’ın yörüngesine doğru fırlattı

NASA, CAPSTONE uzay aracını Ay’ın yörüngesine doğru fırlattı
Dünyaya çarpma tehlikesi taşıyan asteroitler hakkında uzay çalışmaları sürüyor

Dünyaya çarpma tehlikesi taşıyan asteroitler hakkında uzay çalışmaları sürüyor