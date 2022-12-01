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Teknoloji

Musk, Apple'ın Twitter uygulamasını kaldırmayacağını duyurdu

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile görüşüp Twitter uygulamasının App Store'dan kaldırılmasına dair yanlış anlaşılmaya son verdiklerini bildirdi.

Tuğba Altun   | 01.12.2022
Musk, Apple'ın Twitter uygulamasını kaldırmayacağını duyurdu

Ankara

Musk, Twitter paylaşımında, Cook'a kendisini Apple'ın "güzel" genel merkezini gezdirdiği için teşekkür etti.

Twitter uygulamasının App Store'dan kaldırılacağı iddialarına dair yanlış anlaşılmayı çözdüklerini vurgulayan Musk, "Tim, (bana) Apple'ın bunu hiçbir zaman planlamadığını söyledi." ifadesini kullandı.

Apple ise henüz konuya dair açıklama yapmadı.

Musk, Apple'ın Twitter'daki reklamlarını kaldırdığını ve şirketin Twitter uygulamasını herhangi bir sebep göstermeden App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini de iddia ederken bunlarla ilgili herhangi bir kanıt paylaşmamıştı.

Apple'ı hedef alan Musk, ABD merkezli teknoloji devini pazar gücünü kötüye kullanmakla suçlamış ve Apple'a ABD'de ifade özgürlüğünden "nefret edip etmediği" sorusunu yöneltmişti.

Twitter, spam hesapları da kaldırmaya başladı

Bu arada Twitter'ın spam hesapları kaldırmaya başladığını açıklayan Musk, "Twitter, pek çok spam ve sahte hesabı kaldırmaya başladı. Yakında takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz." paylaşımı yaptı.

Musk, 13 Mayıs'ta Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" duyurmuştu.

İskoçya'da dijital eğitim merkezi CodeClan'in analizine göre, spam hesapların Twitter'dan kaldırılması halinde Musk da 13,5 milyon takipçisini kaybedebilir.

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