Euro
7.52
Dolar
6.96
BIST 100
99,237.84
Altın
1,716.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Mobil ve elektronik imza sayısı 4,5 milyonu geçti

Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sertifika sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 4 milyon 553 bin 879 oldu.

Arife Yıldız Ünal   | 14.05.2020
Mobil ve elektronik imza sayısı 4,5 milyonu geçti

Ankara

Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sertifika sayısı, 2019 sonu itibarıyla 4,5 milyonu aştı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, uygulamanın başladığı 2013 sonu itibarıyla üretilen mobil ve elektronik sertifika sayısı 297 bin 996 iken, bu rakam 2015 sonunda da 396 bin 247'ye yükseldi. Sertifika sayısı 2016'da 2 milyon 619 bin 206, 2017'de 3 milyon 244 bin 880 oldu. 2018'de de 3 milyon 817 bin 319'a çıktı.

Geçen yılın sonu itibarıyla ise 3 milyon 935 bin 693'ü elektronik imza ve 618 bin 186'sı mobil imza olmak üzere toplam sertifika sayısı 4 milyon 553 bin 879'a yükseldi.

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta konusunda uluslararası standartlara uygun hizmet verilmesi, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, etkin kullanılması ve güvenliğin artırılması BTK'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Özel şirket ve kamu kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan mobil ve elektronik imza sayesinde, elektronik ortamda gerçekleşen dilekçe ve yazışmalarda ıslak imza dönemi sona erdi. Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik imza, ıslak imza ile eşdeğer olarak bilgisayarla yapılan işlemlerde kullanılıyor. Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika'nın olması gerekiyor.

Elektronik imzanın, mobil imza yetkisi verilen GSM operatörlerinin SIM kartlarına yüklenmesi olarak tanımlanan mobil imza ise herhangi bir işlemin onaylanması için istenilen ıslak imza yerine geçiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray'da kullanılan Kovid-19 testiyle ilgili tartışma yaratan araştırma
Avrupa İlaç Ajansı: Kovid-19 aşısının üretimi en az 1 yılı bulacak
Kilis Valiliği: Kovid-19 vakalarının önemli kısmı ev ziyaretleri nedeniyle meydana geliyor
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 854'e yükseldi
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da tüm halka test yapılacak

Benzer haberler

Mobil ve elektronik imza sayısı 4,5 milyonu geçti

Mobil ve elektronik imza sayısı 4,5 milyonu geçti

Her 4 aboneden biri internette "16-24 Mbps" arası hızı tercih etti

e-Ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek

Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı

Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı