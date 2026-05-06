MKE ile MİRAS arasında zırhlı araç modernizasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalandı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayii Şirketi ile zırhlı araç modernizasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında, mutabakat zaptı MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve MİRAS Genel Müdürü Khanbaba Sultanli tarafından imzalandı.

Burada konuşan Keleş, anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan 'tek millet iki devlet' şiarıyla yaklaştığımız ve birlikte çalıştığımız bir ülke. Azerbaycan'da, Makine Kimya Azerbaycan'ı kurduk. Azerbaycan savunma sanayisi için şu anda orada bir fişek fabrikası kuruyoruz. Şimdi MİRAS ile yapacağımız bu sözleşme kapsamında da BMP-1'lerin hem modernizasyonu hem TOLGA kulelerinin BMP-1 üzerine entegrasyonuyla ilgili müşterek bir üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu imza da bunu karşılıyor olacak inşallah."