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Teknoloji

Milli yazılım "Kovan" üniversitelerde ders oldu

HAVELSAN'ın yeni nesil iş yönetim sistemi Kovan'ın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için üniversitelerle iş birliğine gidildi.

Göksel Yıldırım   | 06.11.2022
Milli yazılım "Kovan" üniversitelerde ders oldu

Ankara

HAVELSAN, milli kurumsal kaynak yönetimi sistemi Kovan'ın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üniversitelerle iş birliği yapıyor.

Alınan bilgiye göre, HAVELSAN, yeni nesil iş yönetim sistemi Kovan için "Kovan Akademi" isimli yazılım eğitim altyapısı/akademisi oluşturdu.

Kurumsal yazılımlar gibi karmaşık yazılım ürün kategorilerinde geliştiricilerin, ürünü kullanacak/geliştirecek kullanıcılar için eğitim altyapıları oluşturması gerekiyor. Dünyanın önde gelen yazılım geliştiricilerinin kendi ürün portföylerine yönelik eğitim programları üreten yazılım akademileri bulunuyor.

Kovan Akademi, Kovan ürün ailesi Türkiye genelinde pazar payını artırırken, ihtiyaç duyulacak uzmanların yetiştirileceği eğitim programlarıyla tasarlandı.

Eğitim modeli ile Kovan Akademi, çevrim içi ve fiziksel eğitim programları yürütüyor.

Akademinin ilk öncelikli erişimi üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar olarak belirlendi. Bu doğrultuda teknoloji kampları ve paydaş üniversitelerde Kovan Akademi destekli "Kurumsal Kaynak Yönetimi" dersleri başlatıldı.

Başkent Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi ile Kovan Akademi iş birliği protokolü imzalandı.

Başkent Üniversitesine yönelik iş birliği için imzalar HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu tarafından atıldı.

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri müfredatında yer alan Kurumsal Kaynak Yönetimi derslerinde, kurumsal kaynak yönetimi konsepti ve uygulamaları anlatılırken bir yazılım ürünü üzerinde uygulamalı gösterimi de gerekiyor.

Çoğu üniversitede yabancı menşeili ürünler kullanılmakla birlikte, Başkent Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümünün müfredatında yer alan Kurumsal Kaynak Yönetimi dersinin 2022-2023 güz döneminden itibaren milli ürün Kovan destekli olarak, Kovan Akademi eğitmenlerince verilmesine başlandı.

Ders kapsamı içerisinde kurumsal kaynak yönetiminin gelişimi, yazılım tasarımı, iş süreçleri analizi ve İş Süreçleri Modeli ve Notasyonu (BPMN) tasarım yetenekleri ile uygulama örneklerinin yer aldığı Kovan İş Süreçleri Mühendisliği programı aktarılıyor.

Üniversitenin bilgisayar laboratuvar sınıflarında Kovan ürününün akademik versiyonu kurularak ders süresince öğrencilerin kurumsal kaynak yönetim sistemleri üzerinde yürütülen iş süreçlerini bire bir deneyimlemeleri sağlandı.

Derse katılan öğrenciler, Kovan Akademi dijital sertifikasına sahip olacak.

HAVELSAN'ın geliştirdiği milli kurumsal kaynak yönetimi sistemi Kovan, ağırlıklı olarak yurt dışından tedarik edilen kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarına alternatif olarak konumlandırıldı.

Kovan, özgün platform yapısı sayesinde yurt dışı lisans bağımlılığını ortadan kaldırırken, kamunun, askeri kurumların ve özel sektörün iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında yürütülmesini sağlıyor. Uluslararası standartlar ve güncel teknolojiler gözetilerek geliştirilen Kovan ile kritik verilerinin yerli sistemler üstünde saklanması temin edilecek.

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