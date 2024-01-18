Milei'nin konuşmasının yapay zekayla düzenlenen İngilizce hali ilgi gördü
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasının yapay zekayla İngilizce’ye çevrilmiş hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.
"Aaron Slodov" adlı sosyal medya kullanıcısı, X hesabından, Milei'nin konuşmasının yapay zeka teknolojisiyle kendi sesine yakın haliyle düzenlenen İngilizce halini paylaştı.
"Aaron Slodov" adlı sosyal medya kullanıcısı, X hesabından, Milei'nin konuşmasının yapay zeka teknolojisiyle kendi sesine yakın haliyle düzenlenen İngilizce halini paylaştı.
HeyGen'in yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan videoda, Başkan Milei'nin kendi sesine yakın ve aksanlı olarak, konuşmasının İngilizce haline yer veriliyor.
Sosyal medyada büyük ilgi gören video, yaklaşık 10 milyon görüntülenme ve 28 bin beğeni aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.