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Teknoloji

Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı

Microsoft 365, küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin kurtarıldığını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı

Londra

Microsoft 365'in küresel yazılım sorunu için çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, "Uzun bir izleme süresinin ardından, sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik." ifadesi kullanıldı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

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