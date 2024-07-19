Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı
Microsoft 365, küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin kurtarıldığını duyurdu.
Londra
Microsoft 365'in küresel yazılım sorunu için çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, "Uzun bir izleme süresinin ardından, sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik." ifadesi kullanıldı.
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