Microsoft 365: Telemetrimiz yazılım sorunundan etkilenen tüm uygulamaların iyileştiğini gösteriyor
Microsoft 365, telemetrilerinin küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştiğini gösterdiğini bildirdi.
Londra
Microsoft 365'in çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, dünya çapında birçok işletmenin sistemlerinde kesintiye yol açan sorunun etkilerini azaltma işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.
- Microsoft'tan teknik aksaklığa ilişkin açıklama: Sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam ediyor
- Bilgisayar sistemlerindeki küresel yazılım sorunu nedeniyle dünya genelinde hava trafiği aksadı
- CrowdStrike Üst Yöneticisi Kurtz, küresel kesintinin bir güvenlik olayı veya siber saldırı olmadığı söyledi
- Bakan Uraloğlu'ndan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: Aksaklığın önemli bölümünü atlattı
Açıklamada, "Telemetrilerimiz, tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştiğini gösterdiğini gösteriyor. Etkinin tamamen çözüldüğünden emin olmak için bir izleme dönemine giriyoruz." denildi.
Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununu bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.