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Teknoloji

Microsoft 365: Telemetrimiz yazılım sorunundan etkilenen tüm uygulamaların iyileştiğini gösteriyor

Microsoft 365, telemetrilerinin küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştiğini gösterdiğini bildirdi.

Nuran Erkul Kaya  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Microsoft 365: Telemetrimiz yazılım sorunundan etkilenen tüm uygulamaların iyileştiğini gösteriyor

Londra

Microsoft 365'in çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, dünya çapında birçok işletmenin sistemlerinde kesintiye yol açan sorunun etkilerini azaltma işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Telemetrilerimiz, tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştiğini gösterdiğini gösteriyor. Etkinin tamamen çözüldüğünden emin olmak için bir izleme dönemine giriyoruz." denildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununu bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

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